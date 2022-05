Charles do Bronx não bate peso e perde cinturão do UFC

Esporte – O brasileiro Charles Do Bronx ainda não subiu ao ringue do UFC 274, mas já sofreu uma derrota. Nesta sexta-feira (06) o lutador não conseguiu bater a pesagem de 70,3 kg estabelecida para enfrentar Justin Gaethje neste sábado (07). Com isso, a instituição retirou o cinturão de Charles por cerca de 200g.

Na prática, Charles ainda lutará contra o norte-americano. No entanto, se o paulista vencer Justin, não sairá do octógono com o cinturão, que ficará vago. Caso o desafiante vença o brasileiro, fica com o título dos peso leve.

Do Bronx chegou faltando seis minutos para o fim da pesagem oficial. Ao subir na balança, apresentou 0,5 kg acima do que foi estabelecido. A organização do evento deu mais uma hora para o brasileiro, que não conseguiu atingir a meta.

*Metrópoles

