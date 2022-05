Casal de atletas de Presidente Figueiredo conquista medalhas no Arnold South America

Presidente Figueiredo (AM) – O casal de atletas Alexssia Moreira e John William representaram o município de Presidente Figueiredo no Arnold South America, o maior evento multiesportivo da América Latina, que ocorreu entre os dias 29 de abril e 1º de maio. O evento reuniu cerca de 85 mil pessoas no complexo do Expo Center Norte, em São Paulo. A competição é um enorme sucesso entre atletas e apaixonados pela área esportiva.

Alexssia competiu e ganhou nas categorias Master1 e open até 75 kg de Power Bíceps categoria do esporte de força Powerlifting, cujo objetivo do atleta é levantar o maior peso possível em cada um dos movimentos pelos quais este esporte é composto: o movimento de agachamento, supino e o peso morto.

Já John garantiu duas medalhas de ouro nas categorias até 100 kg open e Master de Power Bíceps. Para o Em Tempo o casal contou detalhes da trajetória deles e da conquista alcançada representando o município de Presidente Figueiredo.

Alexssia

Para a atleta Alexssia Moreira, chegar até o Arnold South America foi uma grande conquista. “Confesso que não foi fácil, se tratando da logística até São Paulo o custo foi alto, até porque existe um processo preparatório até o dia do campeonato. Mas Deus me abençoou com o patrocínio do Governo do Amazonas e outros patrocinadores que fazem parte dessa história e minha mãe que de forma muito especial tem me ensinado a lutar pelos meus sonhos todos os dias”, destacou.

Alexssia avalia a musculação como um esporte que contribui para a saúde do corpo e da mente. A preparação de Alexssia foi acompanhada pelo professor atleta e campeão internacional Washington Silva na academia Monteiro Gym em Manaus e nos finais de semana em Presidente Figueiredo na academia Combate Camping.

“Me sinto muito honrada e realizada, como mulher sabemos das nossas lutas diárias e preconceito na área do esporte quando você está treinando cargas pesadas, muitos não entendem o motivo do treino de força. Mas o importante é fazer com amor sem pensar nos julgamentos e fazer o melhor que você pode fazer até o seu limite ultrapassando barreiras que te impede e vencendo todos os desafios”, disse a atleta.

“Represento o município de Presidente Figueiredo e nossa classe, vencendo limites com um Deus na frente de tudo, porque somente pode nos dar a capacidade e sabedoria em momentos de competição. Uma atleta é atleta não só no dia que ganha, mas sim no seu dia a dia quando decide vencer”, afirmou.

John

John começou no Jiu-Jítsu onde é faixa roxa, mas em 2010 largou o esporte e foi para musculação. Há dois anos que ele compete no esporte de força Powerlifting na modalidade Power Bíceps.

“Recebi um convite da academia Monteiro Gym do professor Washington Silva que hoje é meu treinador e fui fazer um treino experimental no qual ele gostou muito do meu desempenho e me fez o convite para competir pela academia dele. Desde lá para cá venho colecionando títulos, sou campeão Brasileiro de supino, campeão pan-americano de supino e também sou campeão Brasileiro de Power Bíceps de repetição”, disse.

“Também fui campeão Mundial ano de 2021 pela FIP (Federação Internacional Power Bíceps) e agora fui campeão por duas categorias no evento do Arnold South América internacional de Power Bíceps, sendo um dos meus maiores desafios”, acrescentou John William.

Para John representar Presidente Figueiredo é uma honra. “Foi um ano de preparação, de muitos treinos, superando até a mim mesmo esse título, pois eu já almejava queria trazer essa medalha para o nosso estado e para meu município. Hoje em dia muitas pessoas estão procurando muito a área da musculação tanto na capital quanto no interior virou o esporte do momento e está crescendo cada vez mais. Representar meu município de Presidente Figueiredo é uma honra imensurável”, comentou.

Treinador

O treinador do casal Washington Silva parabenizou o esforço dos atletas. “Percebi o desempenho do casal muito forte e eles fizeram ótimos resultados em eventos anteriores que me impressionaram. Fizemos uma preparação e o desempenho deles sempre indicou que iria dar em pódio. Gostei muito de ver a dedicação dos dois no treinamento, a correria no dia a dia empenhados para trazer esse título ao Amazonas e eu fiquei muito feliz porque tudo que nós fizemos deu certo, foi tudo de excelência e estou orgulhoso com eles dois. Dedicação é um dos pontos fundamentais para um bom desempenho do atleta”, finalizou.

