Manaus (AM) – Os pequenos grandes atletas da academia White House School Brazilian, localizada no bairro Aleixo, vão representar o Amazonas no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2022, que acontecerá em Barueri, São Paulo. O campeonato chancelado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) acontece entre os dias 6 e 15 de maio.

Com idades de 8 a 17 anos, os competidores vão disputar várias categorias, entre infantil A (8 e 9 anos), Infantil B (10 e 11 anos), Infanto-Juvenil A (12 e 13 anos), Infanto-Juvenil B (14 e 15 anos), e Juvenil (16 e 17 anos).

Renan Lima, de apenas 8 anos, é faixa branca e vai participar das competições na categoria infantil A – Médio. O lutador tem se dedicado bastante aos treinos e está confiante.

“Essa é a primeira vez que vou competir, estou treinando todos os dias e vou voltar com medalha de ouro”, disse Renan.

Renan Lima, de apenas 8 anos, tem se dedicado bastante aos treinos e está confiante. Foto: Acervo pessoal

O faixa laranja Ricardo Yoshito, de 14 anos, é chamado pelos colegas de ‘Samurai’ e já competiu em edições anteriores. Neste ano, o atleta pretende conquistar o título em sua categoria.

“Meu objetivo maior, com certeza, é ganhar o mundial na faixa preta quando eu crescer, mas hoje, um dos campeonatos mais importantes que eu vou competir é o Brasileiro, além do Pan-mericano nos Estados Unidos, por isso tenho me aprimorado nos treinos”, destacou o ‘Samurai’.

Yoshito tem uma rotina bem intensa de treinos e no cotidiano alinha o esporte com os estudos. “Eu chego a acordar às 5h da manhã, tenho quatro treinos por dia e concilio com a escola todos os dias”, disse.

Yoshito tem uma rotina bem intensa de treinos. Foto: Acervo pessoal

Segundo o diretor técnico da academia, Alcenor Alves, os treinos tem sido bem intensos e foram mais ou menos três meses de preparação para os competidores. “A gente está trabalhando bastante para que eles tenham um bom desempenho e conquistem o lugar mais alto do pódio, que é a tão sonhada medalha de ouro e o título de ‘campeão brasileiro'”, disse.

De acordo com Ricardo Amaral, um dos professores e sócio proprietário da academia White House School Brazilian, não se trata apenas de arte marcial, é muito mais. A prática do Jiu-Jitsu auxilia na disciplina, no comportamento e na concentração.

A academia White House tem sido referência nas competições infantis e juvenis regionais e nacionais.

“Tem sido um trabalho árduo, mas muito divertido, pois aqui estamos promovendo saúde às crianças, aos jovens e aos adultos também. Essa é uma parte virtuosa da vida, que vai além de só estudo e trabalho. O maior objetivo da academia é gerar em cada aluno uma mente sã, corpo são e fazer entender que o esporte é essencial em nossas vidas”, afirmou.

A academia White House tem sido referência nas competições infantis e juvenis regionais e nacionais. Inclusive, durante o Campeonato Brasileiro, contará com a participação de 17 alunos representantes, tendo altas chances de alcançarem títulos importantes para o Amazonas.

