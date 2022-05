Estádio Carlos Zamith será palco do primeiro confronto do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano 2022

Manaus (AM) – Em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano 2022, o Estádio Carlos Zamith recebe neste sábado (07), às 14h, a partida entre Manaus FA e Porto Velho Miners.

Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), a competição será classificatória para os playoffs nacional da modalidade.

“Será empolgante acompanhar Manaus FA sendo um dos nossos representantes no futebol americano. Eles estão sempre treinando na Vila Olímpica para desenvolver sua melhor performance e estamos esperançosos que a equipe tenha um bom papel na competição”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Organizada pela Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA), o campeonato conta com 44 equipes de diversas regiões do Brasil.

No ‘grupo norte’, estão integrados os Lobos FA, Manaus Cavaliers, além do Porto Velho Miners.

Na categoria masculina adulta, em sua primeira fase, serão realizados jogos regionais, onde os melhores colocados de cada região se enfrentam em quartas, semifinais e finais nacionais.

“Realizar esse jogo aqui em Manaus é importante para a visibilidade local, temos a chance de mostrar o potencial do futebol americano local. Inscrevemos 50 atletas que terão o privilégio de participar da abertura da competição, pela primeira vez realizado no estado do Amazonas e esperamos conquistar esse título para nosso estado”, destacou Renner Silva, coordenador de projetos da equipe Manaus Futebol Americano.

Futebol

Também no sábado (14/05), às 16h, o Manaus FC enfrenta o Confiança (SE), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro – Série C. Ocupando a oitava posição com sete pontos, o Gavião Real vai em busca de recuperação, após perder para o Vitória em sua última apresentação, enquanto que o adversário vai tentar seu primeiro triunfo na competição.

Pela Série D, o São Raimundo encara o Trem (AP), no domingo (08/05), às 15h, no Estádio Ismael Benigno, válido pela quarta rodada da competição.

No último jogo, contra o Porto Velho (RO), o time amazonense perdeu por 1 a 0 e desceu para a quinta posição na tabela.

Confira agenda completa:

Estádio Carlos Zamith

Competição: Campeonato Brasileiro de Futebol Americano – Manaus FA e Porto Velho Miners

Data e hora: Sábado (14/05), às 14h

Organização: Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA)

Arena da Amazônia

Competição: Campeonato Brasileiro Série C– Manaus FC e Confiança (SE)

Data e hora: Domingo (14/05), às 16h

Organização: Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Estádio Ismael Benigno

Competição: Campeonato Brasileiro Série C – São Raimundo e Trem (AP)

Data e hora: Domingo (08/05), às 15h

Organização: Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

*Com informações da Agência Amazonas

