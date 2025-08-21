Iniciativa

Capacitação reuniu 48 participantes de 20 comunidades para fortalecer a conservação comunitária de quelônios amazônicos

A Comunidade de Itapuru, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Piagaçu Purus, no Amazonas, sediou entre os dias 10 e 15 de agosto, o Curso de Monitoria e Manejo Conservacionista de Quelônios Aquáticos Amazônicos, com a participação de 48 moradores de 20 comunidades da RDS e de uma unidade da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

A iniciativa foi promovida pelo Programa Quelônios da Amazônia (PQA), com apoio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas (SEMA/AM) e da Associação dos Moradores e Usuários da RDS Piagaçu Purus (AMEPP).

Capacitação teórica e prática

Com 40 horas de duração, o curso ocorreu na sede da AMEPP e uniu conteúdos teóricos e atividades práticas. Foram abordados temas como a história do PQA, técnicas de ecologia, protocolos de coleta de dados, legislação ambiental, educação ambiental interativa, mudanças climáticas, vigilância comunitária e ações de fiscalização.

Protagonismo comunitário

A capacitação teve como foco o fortalecimento do manejo comunitário da fauna silvestre, valorizando o saber tradicional e incentivando o protagonismo local na gestão sustentável dos recursos naturais. A troca intergeracional foi outro ponto importante, garantindo a continuidade das práticas de conservação no território.

Para Mayara Moraes, coordenadora regional do PQA no Amazonas, a união entre ciência e conhecimento tradicional é essencial para a conservação:

“O Programa Quelônios da Amazônia no Amazonas é um exemplo vivo de que a conservação só acontece quando caminhamos juntos. Este curso representa mais um passo na união entre ciência, conhecimento tradicional e o compromisso de proteger espécies que fazem parte da história e do equilíbrio dos nossos rios. É dessa soma de esforços que nascem ações de conservação capazes de garantir um futuro para os quelônios, para a própria Amazônia e para as presentes e futuras gerações.”

Importância ecológica e cultural

Segundo Raimundo Evangelista, gestor da RDS Piagaçu Purus, a conservação dos quelônios vai além da preservação ambiental. É uma questão que envolve aspectos ecológicos, culturais e econômicos das comunidades ribeirinhas:

“Eles têm papel importante na dispersão de sementes, no controle de organismos aquáticos e na manutenção do equilíbrio ambiental. Além disso, muitas comunidades ainda dependem desses animais para alimentação. Algumas espécies estão ameaçadas por caça ilegal, perda de habitat e poluição. Proteger os quelônios é proteger a própria biodiversidade da Amazônia.”

Sobre o Programa Quelônios da Amazônia

Coordenado pelo IBAMA, o Programa Quelônios da Amazônia atua há 46 anos com ações de manejo, pesquisa, educação ambiental, capacitação e fiscalização. O programa abrange a bacia do rio Amazonas e também o Araguaia/Tocantins, promovendo a conservação das espécies aquáticas e o bem-estar das populações ribeirinhas, sempre em parceria com as comunidades locais.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: PM apreende 256 quelônios e 400 quilos de carne de caça em Barcelos