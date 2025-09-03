Encontro

Influenciadora e jogador do Real Madrid chamam atenção em Marbella durante passeio de barco.

Virginia Fonseca, 26, e o jogador Vini Jr., 25, do Real Madrid, foram vistos juntos ao deixar um iate em Marbella, na Espanha, nesta quarta-feira (3). O registro foi divulgado pelo Portal Leo Dias.

Mais cedo, internautas já haviam notado a presença do jogador e da influenciadora em um passeio de barco. Os rumores sobre um possível romance entre Virginia e Vini Jr. surgiram há meses e ganharam força após a influenciadora participar da festa de 25 anos do jogador no Rio de Janeiro.

O casal também interage nas redes sociais, com o craque sempre curtindo publicações da apresentadora do “Sabadou”. Durante a viagem, Virginia visitou o estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid.

A influenciadora negou encontros românticos em jantares na capital espanhola, como apontado por fãs. Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento em maio. O ex-casal tem três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, e continua morando no mesmo condomínio em Goiânia (GO).

Virgínia e Vinicius Jr são flagrados juntos em iate na Espanha pic.twitter.com/ooUTiTvMoX — Portal Em Tempo (@portalemtempo) September 3, 2025

