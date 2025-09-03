Bombeiros

O fogo começou em uma área com lixo acumulado

Um incêndio em um terreno baldio assustou moradores na tarde desta quarta-feira (3), na rua Cambixe, bairro São José, zona Leste de Manaus.

De acordo com moradores, o fogo começou em uma área com lixo acumulado dentro de uma estrutura abandonada. Imagens divulgadas em grupos de mensagens mostram as chamas altas e a fumaça se espalhando rapidamente.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e conseguiu conter o incêndio antes que ele se espalhasse para as casas próximas. Ninguém ficou ferido.

