Aleam

Ação no bairro Novo Israel reuniu mais de mil pessoas com atividades físicas, lazer e conscientização sobre os riscos do uso excessivo de telas.

Com o objetivo de resgatar brincadeiras tradicionais e incentivar a prática de atividades físicas, a Comissão de Esporte, Lazer e Relações Internacionais da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) realizou, nesta sexta-feira (5), a segunda edição da Rua do Esporte. O evento aconteceu na rua Rufino de Elizalde, no bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus.

Popularmente conhecida como “rua de lazer e esporte”, a iniciativa é frequentemente solicitada por moradores de diversos bairros da capital e também do interior ao idealizador do projeto, o presidente da Comissão de Esporte da Aleam, deputado João Luiz (Republicanos). Nesta edição, o foco foi conscientizar crianças e adolescentes sobre os riscos do uso excessivo de telas, além de apresentar alternativas saudáveis de diversão e prática esportiva.

“Estamos levando para a população, tanto de Manaus quanto do interior, a Rua do Esporte como forma de enfrentar uma problemática que preocupa muitos pais: o uso excessivo de celulares, computadores e outras telas. Ofertamos diversas atividades físicas e brincadeiras tradicionais para que crianças e adolescentes desenvolvam o gosto pelo esporte e adotem hábitos mais saudáveis. O tempo prolongado em frente às telas leva ao sedentarismo, contribuindo para o sobrepeso e a obesidade”, destacou o deputado.

Ele também chamou a atenção para os impactos comportamentais causados pelo uso exagerado de aparelhos eletrônicos. “O uso descontrolado pode afetar negativamente o convívio social e a saúde mental, aumentando o risco de ansiedade e depressão. Por isso, temos o compromisso de oferecer à população opções saudáveis, como este evento, que atua na prevenção de diversas doenças”, completou.

A ação reuniu mais de mil moradores de diferentes bairros da Zona Norte, durante a tarde e o início da noite, com uma programação voltada para o lazer, brincadeiras, esportes e socialização.

“Esse tipo de evento contribui para o desenvolvimento psicomotor e esportivo das crianças. Do ponto de vista da saúde, é extremamente positivo, pois tira as crianças das telas e as leva para o esporte. Além disso, conseguimos envolver as famílias, que passam a participar mais ativamente das atividades com seus filhos”, explicou o fisioterapeuta Ronne Pereira.

A moradora Milka Ribeiro parabenizou a ação da Comissão de Esporte da Aleam por levar lazer, esporte e entretenimento às crianças do bairro.

“Há muitos anos não tínhamos um evento como este em nossa comunidade. Ter lazer no bairro é essencial para a saúde física e psicológica de jovens, crianças e adultos. Agradeço a iniciativa do deputado por olhar com carinho para as comunidades e levar esporte e lazer para os bairros de Manaus”, afirmou.

Programação

A edição contou com uma programação gratuita e variada, incluindo atividades como vôlei, futebol de travinha, zumba, queimada, espaço kids com pula-pula para crianças e atendimento fisioterapêutico voltado para adultos e idosos.

Riscos do uso excessivo de telas

O uso excessivo de telas por crianças pode causar diversos problemas físicos, como fadiga ocular, miopia, distúrbios do sono e obesidade, além de atrasos no desenvolvimento cognitivo e dificuldades de atenção e concentração.

Também pode afetar o desenvolvimento socioemocional, provocando problemas de interação social, ansiedade, depressão, irritabilidade e até comportamentos semelhantes aos sintomas do espectro autista.

Estudos indicam ainda que o tempo prolongado diante das telas pode provocar alterações cerebrais, afetando funções cognitivas essenciais.