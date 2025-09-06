Colisão

Bombeiros usaram equipamentos especiais para resgatar três feridos presos em carro destruído após colisão no Viaduto Rei Pelé.

Na noite desta sexta-feira (5), um grave acidente deixou um homem e duas mulheres presos às ferragens de um carro na zona leste de Manaus. O veículo, que ficou totalmente destruído, colidiu violentamente contra a mureta que divide a passagem de nível do Viaduto Rei Pelé (também conhecido como Viaduto da Morte) e a avenida Camapuã.

Testemunhas informaram que o trio estava no carro quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu. Os primeiros relatos indicam que o homem, que dirigia o veículo, apresentava sinais de embriaguez.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) acionou sua equipe de resgate e usou equipamentos especiais para cortar as ferragens e liberar as vítimas. Após a retirada, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou os feridos para uma unidade hospitalar.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do homem e das mulheres.

