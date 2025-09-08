Reforço da segurança

Unidade tem como objetivo integrar esforços dos nove países amazônicos e dos nove estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumpre duas agendas oficiais nesta terça-feira (9), em Manaus, voltadas ao reforço da segurança na Amazônia Legal e à ampliação da infraestrutura digital no Norte do país.

Pela manhã, às 10h, Lula participa da inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI Amazônia). A unidade tem como objetivo integrar esforços dos nove países amazônicos e dos nove estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal no combate a crimes ambientais, tráfico de drogas, armas e pessoas.

À tarde, às 15h, o presidente acompanha o início das obras de interligação das infovias do Programa Norte Conectado, considerado um dos maiores projetos de infraestrutura digital da história da região. Na ocasião, também será entregue a Infovia 04, trecho do programa que conecta Boa Vista (RR) ao estado do Amazonas por meio de cabo subfluvial.

Primeira-dama

No mês passado, a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, visitou o Amazonas com o objetivo de conhecer de perto experiências de manejo sustentável e iniciativas comunitárias que servem de modelo para o Brasil e o mundo. O roteiro faz parte de uma série de agendas ligadas à COP30, que será realizada em novembro, em Belém (PA).

Logo na chegada, Janja percorreu as comunidades Santa Helena dos Ingleses e Tumbira, ambas localizadas às margens do rio Negro, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS).

Pelas redes sociais, ela compartilhou impressões da viagem, destacando o papel das mulheres no empreendedorismo local e a importância do turismo sustentável para o desenvolvimento da região.

“Aqui a gente tem novamente a questão do turismo muito forte, valorizando as culturas locais e oferecendo experiências para visitantes do Brasil e do mundo”, afirmou a primeira-dama.

