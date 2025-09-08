Implurb

Implurb monitora centro histórico durante festival para garantir segurança e preservar arquitetura tombada.

No #SouManaus Passo a Paço 2025, maior festival de artes integradas da Amazônia, a Prefeitura de Manaus também priorizou a preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade. Durante os três dias de evento, uma equipe técnica do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), formada por dez profissionais, atuou de forma permanente no centro histórico, garantindo que a festa não causasse danos ao patrimônio da capital.

O centro histórico de Manaus, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 2012, abriga exemplares únicos da arquitetura da Belle Époque.

A equipe realizou vistorias preventivas em prédios tombados e áreas de interesse cultural, orientando comerciantes, visitantes e equipes de apoio sobre os cuidados necessários. Entre as ações, destacaram-se:

Orientação para que o público não se sentasse em locais impróprios, como o chafariz da Praça Dom Pedro II ou gradis de proteção.

Monitoramento do skyglass do mirante Lúcia Almeida , evitando superlotação.

, evitando superlotação. Fiscalização de possíveis depredações, ligações clandestinas e situações de risco.

“Nossa equipe esteve presente todas as noites realizando fiscalização e monitoramento. Em cada caso, orientamos e retiramos pessoas para evitar acidentes, prestando apoio imediato e acionando serviços de saúde quando necessário”, destacou a arquiteta e urbanista do Implurb, Lorena Cunha.

A gerente de Patrimônio Histórico do Implurb, Landa Bernardo, participou do colegiado municipal montado para o evento por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), reforçando o compromisso com a proteção do patrimônio.

O festival demonstrou que o #SouManaus não é apenas música e arte: é também respeito e preservação da história da cidade. O cuidado com o espaço urbano garantiu que o evento fosse seguro, vibrante e em harmonia com o patrimônio que emoldura o centro da capital.

O Centro Histórico de Manaus é um espaço urbano diversificado, com arquitetura eclética, monumentos e áreas livres públicas. Ele abrange desde a orla do rio Negro até o entorno do Teatro Amazonas, mantendo sua relevância simbólica e histórica. Nacionalmente, Manaus integra o Livro de Tombo Histórico e o Livro de Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, sendo referência entre cidades históricas do Brasil.

