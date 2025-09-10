Resultado

Conforme dados da Abraciclo, o volume representa o melhor resultado deste ano

Montante representa representa uma alta de 13,4% em comparação ao mesmo mês do ano passado

Somente em agosto deste ano, as fábricas do Polo Industrial de Manaus (PIM) produziram 185.952 motocicletas. O número representa o melhor resultado do ano, conforme levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

O montante, de acordo com a entidade, representa uma alta de 13,4% em comparação ao mesmo mês do ano passado e de 32,6% em relação a julho. Além disso, esse foi o melhor desempenho para o mês de agosto desde 2011.

No acumulado do ano, 1.326.963 motocicletas foram produzidas, o que representa um crescimento de 12,5% em comparação ao mesmo período de 2024. Esse resultado configura o melhor desempenho dos últimos 14 anos e o terceiro melhor da história do setor para os oito primeiros meses do ano.

Na avaliação do presidente da Abraciclo, Marcos Bento, os números reforçam a crescente presença do veículo na rotina dos brasileiros.

“A demanda vem aumentando em todo o país. São pessoas que utilizam a motocicleta para seus deslocamentos diários ou ainda profissionalmente, como instrumento de trabalho e geração de renda”, afirma.

Produção por categoria

A categoria Street liderou a produção em agosto, com 93.597 unidades, o que representa 50,3% do total fabricado no período. Em seguida, vieram os modelos Trail, com 39.109 unidades (21% da produção), e as Motonetas, que somaram 25.200 unidades, equivalentes a 13,6% do volume total.

Os modelos de baixa cilindrada continuam liderando a produção nacional. Em agosto, foram fabricadas 146.067 unidades, o que representa 78,6% do total. Na sequência, vieram as motocicletas de média cilindrada, com 34.557 unidades (18,5%), e as de alta cilindrada, que somaram 5.328 unidades, correspondendo a 2,9% da produção.

No acumulado do ano, as posições foram mantidas tanto no ranking das categorias como de cilindrada.

Varejo

Assim como a produção, as vendas no varejo também mantiveram a tendência de crescimento. Em agosto, foram licenciadas 185.515 motocicletas, volume 13,2% superior ao registrado no mesmo mês de 2024. Na comparação com julho, houve retração de 4%.

A média diária de vendas em agosto — que contou com 21 dias úteis — foi de 8.834 unidades. No acumulado dos oito primeiros meses do ano, os licenciamentos somaram 1.408.273 unidades, o melhor resultado da história para o período.

Exportações

Em agosto foram embarcadas 2.942 motocicletas para o mercado externo, queda de 11,9% em relação ao mesmo mês de 2024 e alta de 9,8% na comparação com julho.

De janeiro a agosto, as exportações totalizaram 24.232 unidades, crescimento de 9,3% em relação ao mesmo período do ano passado.