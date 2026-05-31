Desconto

Desconto entra em vigor nesta segunda-feira (1º) e busca compensar a reoneração de tributos sobre o combustível

A Petrobras informou neste domingo (31) que reduzirá o preço de venda do óleo diesel A para as distribuidoras a partir desta segunda-feira (1º). O desconto será de R$ 0,3515 por litro e integra a política de subvenção econômica autorizada pelo governo federal.

Com a mudança, o preço médio de venda da estatal passará de R$ 3,65 para R$ 3,30 por litro.

Segundo a Petrobras, o novo valor representa uma redução de 37,4% em relação ao preço praticado em 31 de dezembro de 2022, considerando a inflação acumulada no período.

Desconto acompanha subvenção do governo

A redução anunciada pela companhia corresponde ao valor definido pelo Ministério da Fazenda dentro do programa de subvenção econômica destinado ao diesel rodoviário.

Além disso, a medida busca minimizar os impactos da reoneração das contribuições do PIS e da Cofins, que também entra em vigor a partir de 1º de junho.

De acordo com a Petrobras, o desconto aplicado deverá neutralizar, para o consumidor final, o efeito do retorno da cobrança dos tributos federais sobre o combustível.

Governo autoriza incentivo ao setor

O governo federal autorizou a subvenção econômica no último sábado (30), por meio da Medida Provisória nº 1.363/2026.

A iniciativa prevê um subsídio de R$ 1,12 por litro para produtores e importadores de óleo diesel de uso rodoviário no Brasil. O objetivo é estabilizar os preços, garantir a oferta do combustível e assegurar o abastecimento no mercado nacional.

Petrobras avalia regras da medida

Em nota, a Petrobras informou que ainda analisa os termos da nova subvenção estabelecida pelo governo.

“Qualquer decisão da companhia sobre esse tema será tempestivamente divulgada ao mercado nacional”.

Enquanto isso, a redução de R$ 0,3515 por litro já passa a valer para as distribuidoras a partir desta segunda-feira, acompanhando as novas diretrizes definidas pelo governo federal para o setor de combustíveis.

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