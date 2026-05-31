A Petrobras informou neste domingo (31) que reduzirá o preço de venda do óleo diesel A para as distribuidoras a partir desta segunda-feira (1º). O desconto será de R$ 0,3515 por litro e integra a política de subvenção econômica autorizada pelo governo federal.
Com a mudança, o preço médio de venda da estatal passará de R$ 3,65 para R$ 3,30 por litro.
Segundo a Petrobras, o novo valor representa uma redução de 37,4% em relação ao preço praticado em 31 de dezembro de 2022, considerando a inflação acumulada no período.
Desconto acompanha subvenção do governo
A redução anunciada pela companhia corresponde ao valor definido pelo Ministério da Fazenda dentro do programa de subvenção econômica destinado ao diesel rodoviário.
Além disso, a medida busca minimizar os impactos da reoneração das contribuições do PIS e da Cofins, que também entra em vigor a partir de 1º de junho.
De acordo com a Petrobras, o desconto aplicado deverá neutralizar, para o consumidor final, o efeito do retorno da cobrança dos tributos federais sobre o combustível.
Governo autoriza incentivo ao setor
O governo federal autorizou a subvenção econômica no último sábado (30), por meio da Medida Provisória nº 1.363/2026.
A iniciativa prevê um subsídio de R$ 1,12 por litro para produtores e importadores de óleo diesel de uso rodoviário no Brasil. O objetivo é estabilizar os preços, garantir a oferta do combustível e assegurar o abastecimento no mercado nacional.
Petrobras avalia regras da medida
Em nota, a Petrobras informou que ainda analisa os termos da nova subvenção estabelecida pelo governo.
“Qualquer decisão da companhia sobre esse tema será tempestivamente divulgada ao mercado nacional”.
Enquanto isso, a redução de R$ 0,3515 por litro já passa a valer para as distribuidoras a partir desta segunda-feira, acompanhando as novas diretrizes definidas pelo governo federal para o setor de combustíveis.
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