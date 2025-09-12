Declaração

Governador do Amazonas disse que decisão foi resultado de um “julgamento político” sem provas nem crime.

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), se manifestou nesta quinta-feira (11) sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Em publicação nas redes sociais, ele classificou a decisão como “injusta” e “lamentável”.

“Bolsonaro foi um líder que governou com honestidade e proximidade com o povo brasileiro. Ele foi vítima de um julgamento político que o condenou sem provas e, principalmente, sem crime. A decisão gera apreensão e será lembrada como um momento delicado para a nossa democracia”, escreveu.

A manifestação de Wilson Lima acompanha outras críticas de aliados do ex-presidente, que teve os direitos políticos cassados por oito anos.

A Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado, após concluir a fase de dosimetria no processo que julgou oito réus da chamada trama golpista.

Por maioria de votos (4 a 1), o colegiado enquadrou os acusados nos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, e deterioração de patrimônio tombado.

