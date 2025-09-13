Governo

Ação do programa Governo Presente beneficiou 5 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social em Manaus

A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) entregou três toneladas de tambaqui e promoveu uma edição especial da Feira de Produtos Regionais, neste sábado (13), durante a 22ª edição do programa Governo Presente.

A ação ocorreu na Escola Estadual Prof. José Bernardino Lindoso, no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus, e beneficiou cerca de 5 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Entrega do pescado

O pescado foi adquirido pelo Programa de Assistência Familiar (PAF) e distribuído a famílias cadastradas no Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e no programa Psico+Social, da Secretaria de Estado de Assistência Social (SEAS).

A diretora-presidente da ADS, Michelle Bessa, destacou a importância da iniciativa:

“Hoje a ADS fez a doação de mais três toneladas de tambaqui. Com as ações do Governo Presente, idealizadas pelo governador Wilson Lima, estamos levando alimentos para as pessoas que realmente precisam”.

Feira de Produtos Regionais

Além da entrega, seis expositores participaram da Feira de Produtos Regionais, oferecendo itens como hortifrúti, hortaliças e café regional.

A feira movimentou R$ 6,8 mil entre vendas e negociações, fortalecendo produtores locais e beneficiando os moradores da comunidade.

Gratidão da comunidade

Para Luana Nunes, moradora do bairro Novo Aleixo, a ação foi fundamental:

“Acompanhar de perto o trabalho que o Governo realiza por nós, como aconteceu hoje, é muito bom. Além disso, neste sábado o clima ajudou bastante, e a população aproveitou todos os serviços ofertados”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Governo investe R$ 500 mil na agricultura familiar no Norte