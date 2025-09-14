Um feirante de Saracuruna, conhecido como Paulo do Aipim, morreu após ser atacado por cães da raça pitbull na manhã de sábado (13), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
Segundo moradores, Paulo Roberto de Carvalho, de 63 anos, seguia para a barraca onde vendia aipim quando foi atacado por dois cães que escaparam da casa de um vizinho, por volta das 6h.
Paulo era bastante conhecido na região e chegou a receber homenagem do vereador Leandro Enfermeiro (PRB), que escreveu em uma rede social:
“A Feira de Saracuruna nunca mais será a mesma sem a sua presença”.
No domingo (14), moradores colocaram um buquê de flores em frente à barraca do feirante como forma de homenagem.
Atendimento no hospital
A Prefeitura de Duque de Caxias informou que Paulo deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) às 6h42 de sábado, após chegar por meios próprios.
O paciente foi admitido já em parada cardiorrespiratória, com múltiplas lacerações na face e membros superiores. Apesar das manobras de reanimação, ele não resistiu e morreu.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, e a ocorrência registrada na 60ª DP (Campos Elíseos).
Investigação
A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar os fatos e as circunstâncias do ataque.