Trânsito

Um carro pegou fogo na manhã desta segunda-feira (15), em um dos semáforos da avenida Umberto Calderaro, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. As chamas começaram no cruzamento com a rua Teresina e provocaram grande movimentação no local.

Vídeos que circulam nas redes sociais registram a parte dianteira do veículo em chamas. A fumaça preta e densa se espalhou e chamou a atenção de quem passava pela área.

Ainda não há informações sobre a causa do incêndio nem sobre possíveis feridos. O Corpo de Bombeiros controlou o fogo e iniciou a investigação para apurar a origem. O trânsito ficou lento, e agentes de trânsito organizaram o fluxo de veículos.

VEJA: Carro pega fogo na Zona Centro-Sul de Manaus pic.twitter.com/Evt2mXevZJ — Portal Em Tempo (@portalemtempo) September 15, 2025

