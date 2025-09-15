Manicoré

Dragas e balsas usadas no garimpo foram destruídas para impedir continuidade da atividade.

Publicado em 15 de setembro de 2025

Por EM TEMPO

Uma operação da Polícia Federal (PF) contra o garimpo ilegal em Manicoré, no interior do Amazonas, resultou na incineração de dragas e balsas na manhã desta segunda-feira (15).

De acordo com a PF, a ação visa combater crimes ambientais e a exploração ilegal de recursos naturais. Ao destruir os equipamentos — de alto custo e essenciais para a atividade — a polícia busca impedir a continuidade do garimpo na região.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram moradores observando a queima das dragas, enquanto testemunhas relatam clima de tensão no município.

Balsas de garimpo ilegal são incendiadas pela PF no AM pic.twitter.com/dw2tAHMF8M — Portal Em Tempo (@portalemtempo) September 15, 2025

