Uma operação da Polícia Federal (PF) contra o garimpo ilegal em Manicoré, no interior do Amazonas, resultou na incineração de dragas e balsas na manhã desta segunda-feira (15).
De acordo com a PF, a ação visa combater crimes ambientais e a exploração ilegal de recursos naturais. Ao destruir os equipamentos — de alto custo e essenciais para a atividade — a polícia busca impedir a continuidade do garimpo na região.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram moradores observando a queima das dragas, enquanto testemunhas relatam clima de tensão no município.
