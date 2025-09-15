Investigação

Crime foi motivado por vingança após furto cometido por outra pessoa; adolescente de 16 anos também participou da ação

Um homem de 38 anos foi preso, no domingo (14), por homicídio qualificado e corrupção de menores em Coari, no interior do Amazonas. A vítima, Paulo Henrique Lopes Bezerra, de 26 anos, foi assassinada no dia 6 de setembro deste ano, no município.

Investigação teve início após denúncia

De acordo com o delegado José Barradas, a operação foi um desdobramento das investigações iniciadas logo após o homicídio ocorrido na avenida Gonçalves Ledo, bairro Espírito Santo, em Coari.

“Segundo as informações obtidas, o homem teria planejado o crime após confundir Paulo Henrique como autor do furto qualificado em sua residência, ocasião em que outro homem furtou R$ 2 mil e uma motosserra. Porém, no mesmo dia do furto, o verdadeiro autor já havia sido preso em flagrante pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM)”, disse o delegado.

Crime foi cometido com ajuda de adolescente

Segundo o delegado, por volta das 6h40 da manhã do dia 6 de setembro, o autor, com auxílio de um adolescente de 16 anos, desferiu vários golpes de faca contra Paulo Henrique, que morreu no local.

“O trabalho de inteligência da PC-AM foi essencial para a elucidação caso. Por meio de imagens de câmeras de segurança do local, foi possível obter informações sobre os envolvidos, a prática e horário da empreitada criminosa. Desde então o infrator e o adolescente estavam sendo procurados”, contou.

Prisão ocorreu após denúncia anônima

Na manhã de domingo (14), a equipe de investigação recebeu uma denúncia anônima com a localização do autor. Os policiais se dirigiram ao endereço e efetuaram a prisão.

“Em relação ao adolescente que participou do crime, ele responderá em liberdade por ato infracional análogo a homicídio qualificado, em procedimento apartado de acordo com a lei do Estatuto da Criança e ao Adolescente (ECA)”, mencionou Barradas.

O homem preso responderá por homicídio qualificado e corrupção de menores. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Homem é preso por agredir e ameaçar matar enteada de 11 anos no interior do AM