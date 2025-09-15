Limpeza

Operação de transbordo da Semulsp também alcança comunidades ribeirinhas e indígenas da zona rural da capital

A Prefeitura de Manaus realizou no domingo (14), o sétimo transbordo do ano, retirando 356.150 quilos de resíduos acumulados na orla do rio Negro, em comunidades ribeirinhas e indígenas da zona rural e em igarapés da capital, ao longo dos últimos 30 dias.

Mais de 2 mil toneladas removidas em 2024

Com essa operação, o volume total de lixo retirado diretamente dos cursos d’água da cidade em 2024 já soma 2.426,150 toneladas. Em julho, por exemplo, foram recolhidas 391,790 toneladas. Paralelamente, as ecobarreiras instaladas em pontos estratégicos da cidade impediram que aproximadamente 2,5 mil toneladas de resíduos chegassem ao leito do rio Negro, comprovando a eficácia da tecnologia no combate à poluição hídrica.

O transbordo é a última etapa de um trabalho contínuo realizado pelas equipes fluviais da Semulsp. Os resíduos recolhidos durante o mês são concentrados em balsas e encaminhados ao aterro sanitário, onde recebem destinação ambientalmente correta.

Compromisso com o meio ambiente

O secretário da Semulsp, Sabá Reis, destacou que a limpeza dos rios e igarapés faz parte da política ambiental da gestão municipal, seguindo diretriz do prefeito David Almeida.

“A determinação do prefeito David Almeida é muito clara, cuidar dos nossos rios e igarapés todos os dias, com planejamento, presença e resultado. Essa operação de transbordo mostra o compromisso da Prefeitura de Manaus com o meio ambiente e com a saúde da nossa população. Não é um esforço pontual, é um trabalho permanente, feito com seriedade e dedicação pelas equipes da Semulsp”, afirmou.

Ação diária e contínua

O coordenador do serviço de limpeza de rios e igarapés da Semulsp, Marlon Chagas, explicou que as equipes atuam diariamente, inclusive em feriados, para conter os resíduos antes que atinjam o rio Negro.

“A limpeza dos rios é feita diariamente. Todos os dias, de domingo a domingo, nós estamos aqui nessa área. A gente tem que colocar as pessoas de plantão, porque a gente não consegue controlar. A forte chuva vem limpando os igarapés, jogando esse lixo para fora e, antes de ele chegar aqui no rio Negro, temos essa rede de contenção. A gente cerca esse material com um bote, traz para a balsa e depois envia ao aterro sanitário”, detalhou.

A operação também foi estendida para comunidades rurais e aldeias indígenas da região do rio Cuieiras e de outras áreas da zona rural, onde não é permitido enterrar ou queimar resíduos por motivos ambientais e sanitários.

“É um trabalho do mês inteiro, removendo e tirando o lixo de dentro dos igarapés e das comunidades ribeirinhas. Estamos estendendo a coleta até o rio Cuieiras. Eles não podem fazer queimadas nem enterrar esse material, então a gente recolhe e dá o destino correto”, destacou o coordenador.

Conscientização da população é essencial

A Prefeitura reforça que o envolvimento da população é fundamental para o sucesso da limpeza urbana e preservação dos recursos hídricos.

“A gente faz um apelo a todo mundo, a população, aos moradores, que tomem cuidado com o seu lixo. Armazenem direitinho, coloquem no horário correto para o coletor levar. Não joguem geladeira, fogão, móveis ou entulho na beira da rua ou do igarapé, isso polui, destrói a natureza. O meio ambiente é um patrimônio natural que precisamos preservar para os nossos filhos”, concluiu.

(*) Com informações da assessoria

