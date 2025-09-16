Protesto

Ativista conservador aliado de Trump foi morto nos EUA; homenagem ocorreu em passarela no bairro Flores, Zona Centro-Sul

O movimento de Direita no Amazonas homenageou, nesta terça-feira (16), o ativista conservador Charlie Kirk, aliado do presidente Donald Trump, que foi morto em um atentado com arma de fogo nos Estados Unidos.

Com cartaz e balões em referência a Kirk, a homenagem foi fixada na passarela em frente a um hipermercado, no bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus. A estrutura já havia sido usada como espaço para manifestações políticas.

“Charlie Kirk, tentaram calar sua voz, mas a verdade nunca será silenciada”, dizia o cartaz.

Kirk, de 31 anos, morreu na última quarta-feira (10) no hospital para onde foi levado por seus seguranças após ser alvejado na cidade de Orem, no estado de Utah. O ativista era conhecido por conduzir debates ao ar livre em universidades dos EUA.

Ele liderava o grupo de estudantes conservadores Turning Point USA e tinha um podcast, além de milhões de seguidores nas redes sociais.

Suas redes e seu podcast diário frequentemente exibiam clipes de debates com alunos sobre questões como identidade transgênero, mudanças climáticas, fé e valores familiares.

