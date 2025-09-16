CMM

Guardadores de carros pedem intermediação do vereador após ações de fiscalização que combatem cobranças abusivas em Manaus

Os guardadores de carros, conhecidos como ‘flanelinhas’, protestaram nesta terça-feira (16) em frente à Câmara Municipal de Manaus (CMM) devido às ações de fiscalização do vereador Rodrigo Guedes (PP).

O grupo estava com placas e cartazes reivindicando que Guedes intercedesse em favor da categoria e apresentasse uma medida que beneficiasse a classe.

No entanto, o parlamentar rebateu, classificando as ações do grupo como “extorsiva ilegal”, em razão das cobranças para estacionar em vias públicas da capital, que variam entre R$ 20,00 e R$ 50,00.

“É só pararem de exigir que o cidadão pague por algo que não quer e não deve pagar, e tá tudo bem! Já disse um milhão de vezes: quando era um negócio saudável, que perguntavam: ‘Posso reparar seu carro aí, meu patrão?’ Era menos mal! Agora é: ‘É R$ 20,00 para parar aqui!’ Aí não dá!”, afirmou Guedes em postagem nas redes sociais.

O parlamentar afirmou que as fiscalizações em locais onde são realizadas cobranças abusivas de estacionamento, como imediações da Arena da Amazônia e do Sambódromo, na zona Centro-Oeste da cidade, continuam sendo realizadas.

“Vou continuar! Nada pessoal, isso é um clamor da população, não meu! Querem se legalizar: peçam para um vereador apresentar um projeto de lei e aprovar! Vivemos em um estado democrático de direito!”, escreveu Rodrigo.

Em janeiro deste ano, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria de Segurança Pública Municipal (Semseg), em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), já havia realizado ações para coibir a atuação irregular do grupo.

Na ação, cinco pessoas, incluindo um oficial da Polícia Militar, foram presas por realizar cobranças abusivas.

