Investimentos

As obras serão realizadas pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE).

O governador Wilson Lima assinou, nesta terça-feira (16), a ordem de serviço para o início das obras de pavimentação da estrada de acesso ao novo porto de Fonte Boa (a 678 quilômetros de Manaus), por meio do Programa Asfalta Amazonas, além da revitalização do Estádio Municipal Ronilson Siqueira, em Japurá (a 744 quilômetros da capital).

A assinatura contou com a presença dos prefeitos Dr. Lázaro Araújo, de Fonte Boa, e Vanilso Monteiro da Silva, de Japurá. As obras serão executadas pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb).

“O nosso compromisso é garantir que o desenvolvimento chegue a todos os municípios do Amazonas. Estamos avançando com obras que melhoram a infraestrutura, geram emprego e trazem mais qualidade de vida para a população. Cada entrega faz parte de um esforço maior para reduzir desigualdades e assegurar que quem vive no interior tenha as mesmas oportunidades de quem está na capital,” afirmou o governador Wilson Lima.

Com investimento de aproximadamente R$ 4 milhões, a estrada de acesso ao novo porto de Fonte Boa terá 3,2 quilômetros de extensão asfaltados. Os serviços estão previstos para serem realizados nos próximos quatro meses, por meio do Programa Asfalta Amazonas, que promove a recuperação dos sistemas viários nos municípios do estado.

O secretário titular da Sedurb e da UGPE, Marcellus Campêlo, destacou que os serviços de pavimentação da estrada vão melhorar o acesso ao novo porto do município, que fica em uma área mais alta da cidade. “A pavimentação da estrada de acesso ao novo porto é uma obra que vai facilitar o fluxo de pessoas e produtos durante o período da seca, colocando fim ao isolamento durante esse período e trazendo mais desenvolvimento para o município,” afirmou.

O prefeito de Fonte Boa, Dr. Lázaro Araújo, falou sobre a importância das obras. “Com essa assinatura de ordem de serviço, será possível pavimentar a estrada de acesso ao novo porto do município, garantindo o tráfego no inverno e no verão. Essa obra resolve o problema de isolamento da cidade na estiagem e vai trazer desenvolvimento e qualidade de vida para os fonteboenses”, disse.

Reforma de estádio

O Governo do Estado, por meio da UGPE, também vai realizar a reforma e ampliação do Estádio Municipal Ronilson Siqueira, em Japurá. Com investimento de R$ 3,1 milhões, os trabalhos têm previsão de conclusão em quatro meses.

O prefeito de Japurá, Professor Vanilso Monteiro da Silva, comemorou as obras de melhoria no estádio e agradeceu o apoio do Governo do Estado. “Estamos muito felizes com a reforma e ampliação do estádio, um sonho da população de Japurá. Esse espaço será fundamental para o esporte, o lazer e a convivência de crianças, jovens, adultos e idosos. Agradecemos ao governador pelo apoio”, disse.

