Monitoramento

O Governador do Amazonas, Wilson Lima, apresentou na manhã desta quinta-feira (18), um panorama sobre o período de estiagem, detalhando a situação das calhas dos rios e dos municípios. Além disso, falou sobre a preparação da comitiva do Estado para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em novembro, em Belém (PA).

De acordo com o monitoramento do governo estadual, todas as nove calhas dos rios no Amazonas estão em processo de vazante, impactando mais de 100 mil famílias. Apesar da situação, os efeitos são menos severos do que nos anos anteriores.

“A gente tem estado muito atento, porque apesar de a gente ter uma seca de leve, a moderada, mas a gente tem algumas regiões em que a seca tem sido um pouco severa, comprometendo o abastecimento, por exemplo, de alimento, fornecimento de água em algumas comunidades. Então, a gente tem agido de forma pontual nessas localidades, não só com as ações da Defesa Civil, mas também ações da Secretaria de Saúde, no sentido de ampliar aquela carteira de apoio, seja de medicamento, seja de insumos, enfim, de acordo com a demanda de cada município. Mas, se a gente for fazer aqui uma avaliação na média, a gente está numa situação bem mais confortável que 2023 e 2024”, afirmou Lima.

Outra preocupação do governo é com as queimadas no interior do estado. Segundo as autoridades, os municípios já estão se preparando para receber uma força-tarefa, com o objetivo de evitar a proliferação descontrolada das chamas e, consequentemente, da fumaça.

Os municípios de São Gabriel da Cachoeira, Borba, Eirunepé, Canutama e Nova Olinda do Norte receberão, em 2026, bases de combate a incêndios florestais. Além disso, por meio de um convênio entre o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e o BNDES, será realizado um investimento de R$ 13 milhões, que resultará na aquisição de cinco novas viaturas do tipo autobomba florestal.

“Essas estruturas, nós estamos montando com o apoio das prefeituras. Prefeitura dá estrutura, onde colocar, onde abrigar os homens e também onde abrigar a viatura que já estão nesses municípios. É aquele carro grande com capacidade para 10 mil litros d’água”, explicou Wilson Lima.

COP-30

Na ocasião, o governador também detalhou a participação do estado na COP-30, que será realizada em Belém. Ele explicou que está sendo organizada uma série de ações com o objetivo de dar maior visibilidade aos interesses do Amazonas.

“Estamos nos baseando, Amazônia é essencial para o clima global, financiamento justo para quem protege e o desenvolvimento sustentável com protagonismo local. A gente tem batido muito nessa questão do financiamento climático justo e o nosso objetivo vai ser defender o papel estratégico que tem a Amazônia para essa estabilidade global”, ressaltou.

A COP-30 ocorrerá de 10 de novembro a 21 de novembro em Belém, no Estado do Pará.

