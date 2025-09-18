Verba

Montante líquido destinado aos municípios será de R$ 84,6 milhões

Os municípios do Amazonas receberão, nesta sexta-feira (19), o 2º decêndio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) no valor de R$ 107.664.150,06. O montante líquido, após os descontos, será de R$ 84.665.161,31.

Segundo a Confederação Nacional de Municípios (CNM), o valor a ser repassado em todo o país será de R$ 1.570.700.325,47, já com a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Em valores brutos, incluindo o Fundeb, o montante chega a R$ 1.963.375.406,84.

No acumulado de 2025, incluindo os repasses extras de 1% em julho e setembro, o FPM registra um crescimento nominal de 12,32% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em termos reais, descontada a inflação, o aumento é de 6,77%.

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, reforçou o alerta aos gestores municipais para manterem as contas organizadas:

“Sempre falo aos gestores para que tenham cautela quanto aos repasses do FPM. Para isso, é necessário que se mantenha um controle rigoroso das finanças municipais e que haja preparação e organização para um segundo semestre que, tradicionalmente, tende a apresentar resultados financeiros menores que o primeiro”, disse o presidente.

