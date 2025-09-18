Objetivo

O crescimento econômico aliado à conservação será um dos pilares de discussão do Governo do Amazonas na conferência.climática.

O governador Wilson Lima anunciou, na manhã desta quinta-feira (18), os principais projetos que o Governo do Amazonas levará para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que acontece em novembro, em Belém. Entre as ações prioritárias, estão a busca de investimentos internacionais para financiar projetos no estado e a discussão do papel estratégico da Amazônia para um futuro mais sustentável.

“Temos aqui a maior extensão de floresta contínua do mundo. Vamos discutir e apoiar a criação de fundos, além do fortalecimento da bioeconomia. Estamos elaborando um plano de bioeconomia para o Amazonas e, até novembro, devemos estar com ele pronto para ser levado para a COP 30”, destacou o governador Wilson Lima.

O Governo do Amazonas já está confirmado na Zona Azul, espaço da COP 30 destinado para chefes de Estado e delegações oficiais discutirem sobre tratados e acordos que vão definir os rumos das políticas climáticas no Brasil e no mundo. Na agenda oficial do Estado, estão confirmados os encontros com o Banco Mundial, BID, GCF-TF, KFW, Governos da Noruega, Alemanha e Grã-Bretanha.

Para o secretário de Estado e Meio Ambiente, Eduardo Taveira, o Amazonas tem como pilar ações sustentáveis que já estão sendo colocadas em prática e serão usadas como exemplo durante as tratativas com líderes e representantes mundiais.

O estado tem mantido 97% da cobertura natural preservada. Também foram investidos R$ 1 bilhão no fortalecimento de cadeias produtivas como castanha, óleos, pesca, turismo de base comunitária, além de concessões florestais com transparência e repartição de benefícios e o fortalecimento do Plano Amazonas 2030, que visa o desmatamento líquido zero até 2030.

“O governador Wilson Lima já tem liderado as políticas que serão negociadas para que elas tenham um papel fundamental para o estado do Amazonas. Somos pioneiros em várias agendas, como o desenvolvimento de atividades para cadeias produtivas em Reservas de Desenvolvimento Sustentável”, disse o titular da Sema, Eduardo Taveira.

Grupo de Trabalho COP 30

O governador Wilson Lima anunciou a criação do Grupo de Trabalho COP 30, que será instituído no âmbito do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais e envolverá diferentes órgãos do Governo do Amazonas. O objetivo é coordenar, estruturar e consolidar as agendas prioritárias do Estado do Amazonas a serem apresentadas na COP30.

