varejo farmacêutico

Segundo a IQVIA, mercado nacional de medicamentos e produtos de saúde movimentou mais de R$ 200 bilhões em 2024

O varejo farmacêutico brasileiro segue em expansão, impulsionado pela consolidação de grandes redes e pela digitalização do consumo. Segundo a IQVIA, o mercado nacional de medicamentos e produtos de saúde movimentou mais de R$ 200 bilhões em 2024, crescendo acima da média do varejo. Na região Norte, esse avanço é liderado por empresas locais que se estruturaram para competir em escala, caso do Grupo Tapajós, que acaba de completar 30 anos mirando novos patamares de crescimento.

Fundado em 1994 por Pedro Garcez e Rogério Moita, o grupo iniciou suas atividades no atacado e, a partir de 2006, ingressou no varejo com a rede Santo Remédio. De lá para cá, diversificou sua atuação com as bandeiras FarmaBem e Flexfarma, além de consolidar presença no mercado de marcas próprias por meio das linhas Animativ (vitamínicos), Voiké (higiene e fraldas) e Kiffer (beleza). Hoje, de acordo com o grupo, é a única companhia da região Norte associada à Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) e à Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Produtos Farmacêuticos (Abradilan), entidades que reúnem os maiores players do setor no país.

O plano de crescimento para o período imediato é ambicioso: a meta é ultrapassar R$ 1 bilhão em faturamento já até o final de 2025, acompanhada da expansão do comércio eletrônico e do fortalecimento das marcas próprias, que terão 50 novos produtos lançados ao longo do ano. Já no horizonte de médio prazo, o grupo projeta a inauguração de cinco novas lojas até 2026, ampliando sua presença física em regiões estratégicas. “Estamos trabalhando para consolidar nossa presença em novas praças e ampliar o alcance de nossas marcas. O faturamento bilionário é uma meta que traduz não apenas o tamanho do desafio, mas a confiança na nossa estratégia”, afirma o CEO Wili Garcez.

O e-commerce, que cresceu mais de 300% em 2024, é uma das apostas centrais. O grupo investiu mais de R$ 1 milhão em tecnologia e logística de última milha e prepara o lançamento de um aplicativo com programa de fidelidade e funcionalidades exclusivas. A meta é aumentar em 46% as vendas digitais e expandir o atendimento para Boa Vista, com foco em rapidez e regionalização da experiência do consumidor.

No campo das marcas próprias, a empresa já acumula mais de 100 SKUs e planeja 50 lançamentos adicionais até o fim de 2025, sendo 30 apenas da linha Kiffer. “Queremos que nossas marcas próprias sejam reconhecidas por qualidade, inovação e preço justo, fortalecendo nosso diferencial competitivo”, explica Garcez.

Com mais de 400 convidados na celebração dos 30 anos, incluindo representantes de indústrias como Cimed, EMS, Aché e Supera Farma, o grupo reforçou seu peso institucional e sua relevância no cenário nacional. Mas para além das cifras, a essência segue a mesma. “Temos orgulho de ser uma empresa genuinamente amazônica. Geramos empregos, fortalecemos a cadeia farmacêutica regional e investimos em saúde com responsabilidade. Nosso compromisso é seguir crescendo sem perder a essência: cuidar das pessoas da nossa terra”, conclui o CEO.

Ultra Popular inaugura em Rondônia a 1ª farmácia drive-thru com foco em conveniência

Porto Velho acaba de ganhar no sábado (20/9) a primeira farmácia com atendimento em modelo drive-thru, inaugurada pela rede Drogaria Ultra Popular. A iniciativa, pioneira em Rondônia, reflete uma tendência nacional do varejo farmacêutico: oferecer conveniência e ampliar canais de atendimento para um consumidor cada vez mais conectado e exigente.

De acordo com especialistas do setor, o drive-thru pode representar ganhos de até 20% no fluxo de vendas, especialmente em capitais com tráfego intenso e clientes que buscam praticidade.

Para o grupo Farmarcas, responsável pela expansão da bandeira Ultra Popular, o modelo complementa as estratégias de crescimento multicanal, que incluem também o avanço do e-commerce e programas de fidelidade.

O investimento ainda contribui para a geração de empregos locais e consolida Porto Velho no radar das grandes redes de drogarias, que enxergam nas capitais da região Norte oportunidades de expansão acelerada. Com faturamento anual do setor farmacêutico brasileiro ultrapassando R$ 200 bilhões, a chegada do primeiro drive-thru em Rondônia é um sinal claro de que o mercado regional está atento às estratégias para expandir os negócios.

‘Implante Fácil’ expande em Manaus e inaugura unidade 24 horas

Uma nova etapa acaba de ser inaugurada pela clínica ‘Implante Fácil’, especializada em implantodontia e estética orofacial. Fundada em 2000, com sede original no bairro Coroado e outros bairros, a empresa, que já realizou mais de 10 mil implantes ao longo de 20 anos de atuação, aposta numa técnica inovadora de implante dentário menos agressiva, minimamente invasiva, que tem impulsionado sua expansão.

A nova unidade foi inaugurada na noite da quarta-feira (17/9)na Rua Rio Mar nº 616, Conjunto Vieiralves, zona Centro-Sul de Manaus. A estrutura conta com seis consultórios, dois centros cirúrgicos, estacionamento próprio, e funcionará 24 horas, oferecendo um leque ampliado de serviços estéticos e odontológicos.

Além dos implantes dentários, a nova clínica oferecerá também tratamentos estéticos como lipo de papada, bichectomia, botox, preenchimento labial, harmonização facial, entre outros.

Em termos de acessibilidade financeira, a clínica firmou parcerias com a Bemol e a instituição financeira Unicred, oferecendo crediário e formas de pagamento facilitadas para os pacientes. Isso reforça o compromisso de tornar procedimentos de alto valor agregado mais acessíveis.

RÁPIDAS & BOAS

O Instituto de Comunicação da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) lançou o edital da especialização em ‘Cibersegurança’, que terá início no segundo semestre de 2025. As inscrições estarão abertas até segunda-feira (22/9) e podem ser feitas pelo link (https://tinyurl.com/yc8j3u46).

**********************************************

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) recebe até às 17h da quarta-feira (24/9) propostas para o Programa de Incentivo à Extensão Universitária e à Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação (PROPG-EX/Fapeam). Informações podem ser obtidas pelo e-mail ([email protected]).

**********************************************

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) sediará a 7ª edição da ‘Feira Empreendedora’, promovida pelo Núcleo de Apoio às Ideias Empreendedoras e Turismo (Naie). O evento acontece na quinta-feira (25/9), das 14h às 21h, na Escola Superior de Artes e Turismo (Esat), localizada na avenida Leonardo Malcher, n.º 1.728, bairro Praça 14 de Janeiro.

**********************************************

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) está com inscrições abertas até sexta-feira (26/9) para o curso de especialização em ‘Engenharia de Sistemas Mecatrônicos 4.0’. A seleção é voltada às vagas remanescentes para admissão de novos alunos. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo e-mail ([email protected]).

**********************************************

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) está com inscrições abertas até sábado (27/9) para o curso de Mestrado Acadêmico em ‘Biodiversidade e Ensino de Ciências Naturais na Amazônia’ (PPGBEC), que contempla duas linhas de pesquisa ‘Etnobiologia e Conservação da Amazônia’ e ‘Ensino de Ciências Naturais no Contexto Amazônico’. Acesse o link para outras informações (https://tinyurl.com/mwc82w9k).

Cristina Monte – Foto: Reprodução

Leia mais: