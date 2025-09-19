manifestação

Manifestação ocorre neste domingo com concentração na avenida Getúlio Vargas

Manaus terá, neste domingo (21), uma manifestação contrária à anistia aos golpistas e à chamada “PEC da Blindagem”. O ato terá início às 8h, com concentração na faixa liberada da avenida Getúlio Vargas, no Centro de Manaus.

Depois, os manifestantes seguirão em caminhada para distribuição de panfletos nas avenidas Sete de Setembro e Eduardo Ribeiro, até a rua 24 de Maio.

Às 9h, estão previstas duas concentrações simultâneas: uma na Praça da Polícia, onde haverá carro de som para discursos, e outra na Praça da Saudade, na rua Ramos Ferreira.

As manifestações devem ocorrer em nível nacional, em cidades como Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo e Natal. Os atos acontecem após a aprovação do regime de urgência para a tramitação do Projeto de Lei (PL) 2162/2023, que concede anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.

Após a aprovação da chamada “PEC da Blindagem”, que cria uma série de obstáculos para que congressistas sejam investigados, a proposta segue agora para análise no Senado.

Artistas convocam população

Artistas também se manifestaram contra o projeto e convocaram a população para participar dos atos. O cantor Caetano Veloso foi um dos primeiros a reagir, chamando a proposta de “PEC da bandidagem”. “Tem que ir para a rua, para a frente do Congresso. O povo não pode admitir isso”, declarou.

Anitta, Daniela Mercury, Sandra de Sá, Fernanda Abreu, Ana Carolina, Marcos Palmeira, Matheus Nachtergaele, Sophie Charlotte, Tony Bellotto e outros artistas também compartilharam a convocação em suas redes sociais.

Em São Paulo, o principal ato será realizado em frente ao Masp, às 14h. No Rio de Janeiro, haverá mobilização popular, mas o local e o horário ainda não foram definidos.

