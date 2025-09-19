Educação e Esporte

Evento reunirá centenas de lideranças globais em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em Nova York

A bicampeã olímpica Rebeca Andrade será uma das participantes do painel “Educação e Esporte” no evento SDGs in Brazil 2025, que acontece no dia 18 de setembro, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. Promovido pelo Pacto Global da ONU no Brasil, o evento é o maior encontro internacional de sustentabilidade corporativa liderado por brasileiros e reunirá mais de 300 lideranças empresariais e sociais para discutir formas de acelerar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) até 2030.

Rebeca dividirá o painel com Cláudia Romano, vice-presidente do Grupo Educacional Yduqs, presidente do Instituto Yduqs, do Pacto pelo Esporte e do Semerj. A mediação será feita por Mônica Gregori, diretora de Impacto do Pacto Global – Rede Brasil.

À frente da Yduqs e do Instituto Yduqs, Cláudia Romano tem promovido iniciativas voltadas à inclusão, equidade e apoio a atletas na formação acadêmica, do nível de base ao alto rendimento. Ela também foi a primeira presidente do Pacto pelo Esporte e defende a educação como base para um esporte mais responsável e sustentável. O debate abordará a relação entre educação e esporte, com destaque para o Programa de Transição de Carreira do Atleta e o papel transformador da educação.

Para Rebeca, participar do evento representa uma oportunidade de dividir sua história e também um momento de inspiração e responsabilidade.

“O convite do Movimento Educa 2030 para participar do SDGs in Brazil vai ser uma oportunidade única de estar reunida com centenas de lideranças importantes, falando sobre educação e esporte, pilares que me acompanham dentro e fora das competições. Como atleta e estudante de Psicologia na Estácio, essa experiência é ainda mais especial, porque me permite mostrar como esses pilares transformam vidas e compartilhar minha visão de planejamento de carreira e equilíbrio pessoal. E poder dividir esse espaço com a Cláudia Romano, que é uma grande liderança na educação e no esporte, torna esse momento ainda mais especial e inspirador para mim”, afirma.

Cláudia também destaca a importância da integração entre esporte e educação:

“Esporte e Educação sempre caminharam juntos, porque compartilham valores fundamentais como disciplina, resiliência, trabalho em equipe e liderança. Há mais de 15 anos, firmamos uma parceria com os comitês Olímpico e Paralímpico Brasileiros para apoiar a formação acadêmica dos atletas. Hoje, já são mais de 2 mil atletas entre formados e graduandos. Esse trabalho é essencial para garantir uma transição de carreira mais justa e preparar esses jovens para o futuro. E é exatamente nesse ponto que nos conectamos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e ao nosso lema: não deixamos ninguém para trás”, diz.

O painel reforça o compromisso da Yduqs e do Instituto Yduqs com a Agenda 2030 da ONU, especialmente com os ODS 17 (Parcerias), 10 (Redução das Desigualdades), 5 (Igualdade de Gênero), 4 (Educação de Qualidade) e 3 (Saúde e Bem-Estar). A Yduqs é embaixadora do Movimento Educa2030 e atua em frentes como a inclusão de mulheres e meninas em carreiras STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e pela empregabilidade de jovens aprendizes.

A trajetória de Rebeca Andrade ilustra essa conexão. Aos 26 anos, a ginasta, multicampeã mundial e olímpica, cursa Psicologia na Estácio, instituição do Grupo Yduqs. A escolha reflete uma visão de futuro e a busca por equilíbrio entre a carreira esportiva, saúde mental e o planejamento da vida pós-competição.

O Instituto Yduqs desenvolve, há 15 anos, o Programa de Transição de Carreira do Atleta, voltado à formação acadêmica de atletas de diferentes níveis. Em parceria com comitês, confederações, federações e instituições esportivas, a iniciativa já beneficiou mais de 2 mil alunos-atletas em todo o país, oferecendo oportunidades de desenvolvimento profissional além do esporte.

Além do painel sobre educação e esporte, o SDGs in Brazil 2025 também promoverá debates sobre temas como clima, geração de renda na transição energética, acesso à água e saneamento, e integridade corporativa como base para justiça socioambiental.

“É uma honra poder estar nesse espaço, dividir minha trajetória e mostrar como esporte e educação podem caminhar juntos para gerar oportunidades, inclusão e transformação social. Além disso, também poderei acompanhar e participar de discussões sobre temas fundamentais, como meio ambiente, direitos humanos, trabalho, integridade e finanças. É emocionante poder levar a minha voz de atleta e estudante para um espaço tão relevante”, conclui Rebeca.

A programação completa do evento está disponível em: https://sdgsinbrazil.com/pt/home-2025/.

