Prisão

Com elas foram encontrados 10 tabletes de maconha, sendo que um estava em uma bolsa de bebê.

Duas mulheres, de 28 e 34 anos, foram presas em flagrante por tráfico de drogas em Jutaí (a 750 quilômetros de Manaus). A ação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) aconteceu na quinta-feira (18), no porto do município. Parte da droga estava dentro de uma bolsa de bebê.

O delegado Renato Alves informou que a equipe da 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) recebeu uma denúncia anônima. A denúncia alertava que as mulheres estariam com drogas em uma lancha atracada no porto.

“A equipe foi até a embarcação, onde fez a revista e encontrou nove tabletes de maconha nas bagagens das suspeitas”, explicou o delegado. “Mais um tablete foi encontrado escondido em uma bolsa de bebê.”

As duas mulheres foram levadas à delegacia para os procedimentos legais. Elas responderão pelo crime de tráfico de drogas e estão agora à disposição da Justiça.

Leia mais:

