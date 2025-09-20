Manaus recebe, nos dias 26 e 27/09, o “Festival da Cultura Indígena: Herança Viva, Diversidade e Integração”, uma celebração da ancestralidade que reúne música, dança, oficinas, debates e gastronomia tradicional. O evento acontece na sede da Central Única das Favelas (CUFA) Manaus, na Avenida Joaquim Nabuco, 2274, Centro. A abertura oficial ocorre na sexta-feira, 26 de setembro às 13h com a oficina de Tambor Xamânico conduzida por Tércio Macambira.
Promovido pelo Grupo Memorial Puxirum (W. C. S. Neto & L. R. T. Monteiro LTDA), o evento tem como objetivo valorizar e promover as memórias, a arte e os saberes tradicionais da Amazônia, atuando como um movimento de pertencimento, formação e educação, por meio de experiências que conectam diferentes culturas e territórios da região.
Programação de sexta-feira (26/09) destaca oficinas e rituais
A sexta-feira começa com a oficina de Tambor Xamânico, seguida por uma série de atividades culturais e educativas:
- Palestras com Thais Kokama e Amadeu Satere Apurinã sobre cosmologia e grafismos indígenas
- Painéis sobre sustentabilidade, demarcação de terras e justiça climática
- Apresentações musicais de Cida Aipória, Grupo MYRÁ YIÁ e Mestre Ismael & Banda
- Concurso Batalha de Rima Som Ancestral, conectando juventude urbana à ancestralidade
Para o público infantil, haverá contação de histórias indígenas e oficinas de grafismo e confecção de adereços com a participação de Thais Kokama, Amadeu Satere Apurinã e Anderson Akuri.
Sábado (27/09) foca em protagonismo feminino e arte indígena
A programação de sábado começa às 9h com o Café do Bem Viver, e segue com rodas de conversa, oficinas e apresentações culturais que abordam:
- Protagonismo feminino indígena
- Saberes tradicionais e ecomusicologia
- Oficinas de tambor, graffiti e economia criativa
- Shows de Cida Aripória, Leina Tavares, Rhamona Monalisa, DJ Taly Naya e Junior Xoque
O encerramento contará com apresentações de grupos indígenas como Kuia, Munduruku, Banda Pariká e Rafha & Grupo Çapó, que unem ritmos contemporâneos e tradições ancestrais.
Feira Criativa reforça cultura e economia indígena
Durante os dois dias do evento, o público poderá visitar o Festival de Cultura e Economia Criativa Indígena, que oferece:
- Feira de artesanato, biojoias e moda indígena
- Gastronomia tradicional
- Exposição de telas do artista Max Barros
- Livros de histórias amazônicas com o professor João Cruz
- Espaços de interação com mestres da cultura, como Ismael Pinheiro e Cacique Ismael Munduruku
Leina Tavares e Neto Simões, coordenadores do festival, reforçam que a proposta vai além da celebração da ancestralidade:
“Mais do que nunca, precisamos reconhecer e valorizar nossa cultura. Todos nós carregamos, em nossa essência, a ancestralidade amazônica, marcada pela luta, pela resistência e pela capacidade de sobrevivência”, destacam Leina e Neto Simões.
Programação completa
📅 Sexta-feira – 26/09
13h00 – Oficina Tambor Xamânico (Tércio Macambira)
16h00 – DJ Ravi
16h00 – Palestra: Cosmologia e Simbologia Indígena – APISMMM: Pamela Barbosa, Daniel Michiles e Aurizete Sateré
17h00 – Painel Temático (IEA): Povos indígenas e sustentabilidade; demarcação e justiça climática – Palestrante: Anderson Akuri
18h00 – Apresentações: Cida Aipória e Show Clima Terra
19h00 – Concurso Batalha de Rima Som Ancestral (Batalha da Malta)
Atividades para crianças: contação de histórias, grafismo e adereços
20h00 – Desfile Ancestral + Show MYRÁ YIÁ
21h00 – Mestre Ismael e Banda – Encerramento da noite
📅 Sábado – 27/09
09h00 – Café do Bem Viver
09h00 – Roda: Protagonismo da Mulher Indígena – Glades Lima
10h00 – Roda: Saberes Tradicionais – Dr. Bruno Miranda
11h00 – Ecomusicologia – Me. Heron
13h00 – Oficina Tambor Xamânico – Tércio Macambira
Graffiti com Gnos.am
15h00 – Workshop: Economia Criativa e Arte Indígena – Ravi Veiga
16h00 – DJ Ravi Veiga
17h00 – Grupo Kuia: Danças e Rituais Tradicionais
18h00 – Cacique Ismael Munduruku e Grupo Munduruku
19h00 – Show: Banda Pariká
20h00 – Show: Rafha & Grupo Çapó
22h00 – Encerramento Oficial do Festival
Serviço
Evento: Festival da Cultura Indígena: Herança Viva, Diversidade e Integração
Datas: 26 e 27 de setembro de 2025
Horário: 13h às 22h
Local: CUFA Manaus – Av. Joaquim Nabuco, 2274 – Centro
Realização: Grupo Memorial Puxirum (W. C. S. Neto & L. R. T. Monteiro LTDA)
Informações: @grupopuxirum
