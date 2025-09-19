Aldeia Cipiá

Aldeia Cipiá recebe orquestra em apresentação que valoriza a cultura indígena e promove intercâmbio musical com raízes amazônicas

Com o objetivo de unir a música erudita à ancestralidade indígena e democratizar o acesso à música clássica em regiões periféricas, o projeto “Orquestra na Floresta” chega à Aldeia Cipiá no dia 23 de setembro, a partir das 17h30. A aldeia está localizada no lago do Castanhal da Tatulândia, à margem esquerda do rio Negro, a 34 quilômetros de Manaus.

A ação integra uma iniciativa da Prefeitura de Manaus, por meio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), e busca valorizar a cultura indígena por meio de um diálogo artístico e transcultural.

Música clássica e saberes indígenas no mesmo palco

O evento contará com apresentações da Orquestra de Câmara de Manaus, do grupo musical indígena Cipiá, além dos tenores Miqueias Williams e do maestro Everaldo Barbosa. Indígenas da aldeia também cantarão e tocarão instrumentos tradicionais, proporcionando uma experiência única de integração cultural entre expressões musicais distintas.

Segundo Tony Medeiros, presidente do Concultura, o projeto oferece uma oportunidade ímpar de celebrar a diversidade cultural da região:

“A música é uma linguagem universal. Quando juntamos a Orquestra de Câmara com o canto e os instrumentos indígenas, estamos não apenas celebrando a diversidade, mas mostrando que Manaus é um território de encontros e de respeito às nossas raízes”, afirmou.

Intercâmbio musical e valorização das raízes amazônicas

O pianista João Gustavo Kienen, professor da Faculdade de Artes da Universidade Federal do Amazonas (Faartes/Ufam), avalia o projeto como uma ação cultural relevante que fortalece o diálogo entre diferentes tradições musicais:

“É uma troca legítima entre as várias musicalidades existentes na nossa sociedade. E a presença, então, de uma orquestra, com instrumentos tradicionais de orquestra e os instrumentos tradicionais indígenas, com as músicas rituais e as músicas festivas, é um momento de grande importância, porque coroa exatamente esse momento da música contemporânea indígena que está sendo tão falada em todo o Brasil”, destacou.

Democratização da cultura no coração da floresta

O projeto “Orquestra na Floresta” integra as ações do Concultura voltadas à difusão cultural e ao intercâmbio artístico, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Manaus com o acesso à arte e com a valorização das identidades amazônicas. A proposta é também um marco para a inclusão de comunidades indígenas no cenário artístico da capital e no reconhecimento de sua contribuição cultural.

Foto: Divulgação

