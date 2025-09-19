Atendimentos

Evento reúne uma programação diversificada de serviços gratuitos voltados à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida, realizados por alunos e professores da escola.

Neste sábado, 20, os moradores do bairro São Geraldo e adjacências serão contemplados com uma manhã de solidariedade e cuidado. O Centro de Ensino Técnico (Centec), localizado da Djalma Batista, promove mais uma edição do Centec Social, ação comunitária que integra as comemorações pelos 16 anos da instituição e será realizada na Paróquia de São Geraldo, a partir das 8h.

Organizado pelo Instituto de Educação, Cultura, Pesquisa e Sustentabilidade da Amazônia (Iepes), braço filantrópico do Centec, o evento reúne uma programação diversificada de serviços gratuitos voltados à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida, realizados por alunos e professores da escola.

Entre as atividades estão massagem relaxante, detox facial, aferição de pressão arterial, exame de vista simples, consulta odontológica com aplicação de flúor, escuta ativa e orientação psicológica, além de orientações sobre alimentação saudável e outros atendimentos ao longo da manhã.

“O Centec Social é uma oportunidade de aproximar ainda mais a escola da comunidade. Cada serviço, cada orientação e cada gesto de acolhimento fazem parte do nosso propósito de transformar vidas por meio da educação e do cuidado coletivo”, destaca Driele Cazumba, coordenadora de marketing do Centec.

Além de beneficiar quem participa, a ação também representa uma oportunidade prática para os alunos da escola, que aplicam o aprendizado dos cursos técnicos sob supervisão dos professores. A vivência aproxima os estudantes da realidade da comunidade e contribui para o desenvolvimento de competências profissionais e socioemocionais.

Compromisso social

Desde sua fundação, o Centec tem investido em iniciativas que extrapolam as salas de aula, levando conhecimento, prevenção e acesso a serviços essenciais. Com o Centec Social, a instituição reforça sua missão de formar profissionais e fortalecer laços comunitários, incentivando a prática da cidadania e da solidariedade.

Serviço

O quê: Centec Social – Especial 16 anos do Centec

Quando: 20 de setembro, a partir das 8h

Onde: Paróquia de São Geraldo (Av. Constantino Nery, s/n – bairro São Geraldo, Manaus)

Quanto: Gratuito