Solimões Mais Seguro

Criminosos usavam aviões para lançar drogas em rio e depois recolher em embarcações.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu cerca de 600 quilos de entorpecentes, além de duas embarcações, munições, coletes balísticos, e combustíveis, durante a operação Solimões Mais Seguro. A ação resultou na prisão de sete integrantes de um grupo criminoso que atuava transportando drogas no município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus).

A operação iniciada na quarta-feira (17/09) e concluída nesta sexta-feira (19/09) foi coordenada por policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) de Coari, com apoio do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) de Tefé, em conjunto com o Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira (GGI-F) da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

O comandante da operação, tenente-coronel Pedro Moreira, explicou que o grupo criminoso utilizava aeronaves para lançar drogas no rio Tefé. A partir do lançamento, passava a utilizar pequenas embarcações para fazer o transporte até barcos de maior porte, na tentativa de não levantar suspeitas.

“Com essas informações, montamos a estratégia e aguardamos o momento certo para agir e conseguimos interceptar a carga e causar grande prejuízo ao crime organizado”, explicou o tenente-coronel.

A abordagem

Durante as buscas, os policiais militares localizaram a embarcação escondida em uma área de mata alagada, no rio Tefé. Conforme o comandante, o grupo criminoso utilizava antenas via satélite para receber informações sobre a movimentação dos policiais.

Ao todo, foram apreendidos com o grupo criminoso 600 quilos de skunk. Parte da droga foi encontrada, ainda, escondida em meio à mata e o restante, já dentro do barco.

Além da droga, foram apreendidos, ainda, coletes balísticos, um bote de alumínio e munições de calibre 380. Além disso, a apreensão registrou também cerca de 600 litros de gasolina e 400 litros de óleo diesel.

Prisões

Ao todo, sete pessoas foram presas. Seis dos suspeitos, entre eles três mulheres e o dono da embarcação e responsável pela logística foram localizados ainda durante a apreensão do entorpecente.

Outro suspeito de integrar o grupo criminoso foi preso, na cidade Tefé, em flagrante em sua oficina mecânica, onde armazenava drogas e monitorava a movimentação das equipes policiais.

O grupo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, em Tefé, para os procedimentos de polícia judiciária.

