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Família de jovem esquartejado em Manaus denuncia emboscada e diz que criminosos forçaram confissão sob efeito de drogas.

Manaus (AM) – Marco Antônio Oliveira, de 24 anos, era um estudante universitário bolsista, trabalhador e professor comunitário. Natural de Itacoatiara, o jovem estava no 4º ano da graduação, trabalhava como auxiliar de apoio em uma faculdade particular e dava aulas particulares para moradores de sua área para garantir uma renda extra. Essa identidade, descrita com orgulho e dor por seus parentes, contrapõe a versão deixada por criminosos que o executaram com requintes de crueldade.

O corpo do jovem foi encontrado esquartejado dentro de uma mala na última segunda-feira (8), em uma ribanceira no Ramal do Ipiranga, Zona Leste de Manaus.

Após o crime brutal, a família de Marco Antônio decidiu quebrar o silêncio. Em entrevista a um portal e Itacoatiara, os parentes afirmaram categoricamente que o jovem foi atraído para uma emboscada, a popular “casinha”. Segundo os familiares, os assassinos mantiveram o estudante em cativeiro e o doparam para forçar uma confissão falsa de abuso sexual, com o objetivo de tentar justificar a execução.

Vídeo sob coação e revolta com linchamento virtual

Logo após a localização do corpo, um vídeo passou a circular intensamente em aplicativos de mensagens na capital amazonense, mostrando o jovem admitindo supostos crimes. A família rechaça as gravações e critica duramente o linchamento virtual promovido por portais de notícias que replicaram o material sem apuração.

O irmão da vítima destacou o histórico de dedicação de Marco Antônio para provar sua inocência:

“Ele não é ‘jack’ [gíria para estuprador] não. Quatro anos de faculdade, já estava quase terminando. Ele é muito inteligente, tinha uma bolsa de faculdade. Dava aula para o pessoal todinho, todo final do mês ganhava o dinheiro dele. Mas ‘jack’ ele nunca foi. Fizeram uma ‘casinha’ para ele em Manaus”, desabafou. Na biografia de seu perfil no Instagram, o jovem se descrevia como “26y”, em referência à idade de 26 anos, mencionava “psicologia” e “axé”, indicando interesses pessoais. Além disso, mantinha marcada uma pessoa acompanhada de um emoji de coração, sugerindo um relacionamento ou vínculo afetivo.

Cárcere privado e dopagem

Investigações preliminares da Polícia Civil apontam que os criminosos capturaram Marco Antônio ainda no sábado. O grupo o manteve em cárcere privado para gravar o material digital sob forte coação e efetuou a execução e o descarte do corpo na ribanceira apenas na segunda-feira.

Os parentes que analisaram as imagens reforçam que a fala do estudante não era espontânea e que ele demonstrava estar sob o efeito de substâncias entorpecentes injetadas ou fornecidas pelos agressores.

“Dá para ver no vídeo que são uns ‘curumins’ falando. Acho que botaram droga para ele ficar doidão. Tem que ter provas para acusar alguém assim. Minha família está ouvindo tudo isso em portal, mas não é verdade”, afirmou outro familiar.

Polícia investiga execução e crime digital

O caso está sob a responsabilidade da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que conduz o inquérito para apurar o homicídio qualificado e a ocultação de cadáver. Do ponto de vista jurídico, as autoridades reforçam o argumento da família: confissões obtidas sob tortura, ameaça ou grave coação não possuem qualquer validade legal.

A linha de investigação da especializada agora se divide em duas frentes: identificar e prender os autores do assassinato no ramal e rastrear os responsáveis pelo sequestro, produção e compartilhamento em massa do vídeo nas redes sociais. A família faz um apelo para que a população pare de realizar julgamentos sem provas e aguarde o resultado dos exames do Instituto Médico Legal (IML).

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