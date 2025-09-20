PMAM

Um adolescente foi apreendido durante a ação

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu dois homens e apreendeu um adolescente, de 17, em diferentes ocorrências de roubo registradas entre a sexta-feira e a madrugada deste sábado (19 e 20/09), em Manaus. Foram recuperados objetos roubados e apreendida uma arma branca e dinheiro em espécie.

Por volta de 0h20 de sábado, policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, via linha direta, para atender a uma ocorrência de assalto a um ônibus da linha 094, na rua dos Açaizeiros, na zona leste da capital.

No local, o motorista do coletivo, de 60 anos, estava sendo mantido refém sob ameaça de um homem de 30 anos, que utilizava uma faca. Após negociação feita pela polícia militar, o suspeito se entregou. Foram apreendidos R$ 96 em espécie e a faca utilizada na ação.

Já na sexta-feira, policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram um homem, de 18, e apreenderam um adolescente de 17 anos, após um roubo ao estabelecimento “Lanche Nova Opção”, no bairro Val Paraíso. Durante a abordagem, na rua Alarico Furtado, os PMs recuperaram um tablet Samsung preto e um celular Motorola, que foram subtraídos das vítimas.

Os suspeitos foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, aos Distritos Integrados de Polícia (DIPs).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

