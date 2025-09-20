PMAM

Jovens de 16 e 17 anos foram detidas por segurança e entregues à polícia no bairro Manoa

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), apreendeu, nesta sexta-feira (19), duas adolescentes, de 16 e 17 anos, por furto de 42 pacotes de leite em um supermercado, localizado na avenida Francisco de Queiroz, bairro Manoa, zona norte de Manaus.

Por volta das 11h30, a equipe policial foi acionada, via linha direta, para atender a ocorrência. No local, as adolescentes haviam sido contidas pela equipe de segurança do estabelecimento após tentarem sair com os produtos. O representante de segurança do supermercado informou que monitorou a ação e acionou a PMAM.

As duas adolescentes foram conduzidas à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), juntamente com o material apreendido.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

