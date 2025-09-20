O Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte 2025 encerra neste domingo (21) após cinco dias de atividades gratuitas, incluindo sessões de curtas e longa-metragens no Teatro Amazonas, debates e oficinas no Centro Cultural Palácio Rio Negro, Teatro Gebes Medeiros, Palacete Provincial e Galeria do Largo, no centro de Manaus.

O evento, referência no Norte do País, conta com três mostras competitivas: Amazônia, Outros Nortes e Olhar Panorâmico, além da mostra não-competitiva Olhinho, voltada para o público infantojuvenil, e filmes convidados. Em 2025, o festival recebeu 832 filmes inscritos.

Programação infantil e sessões especiais

Às 14h30, a primeira sessão é para crianças a partir de 4 anos, com a mostra Olhinho. Estão confirmados os filmes:

  • As Joias de Oxum, de Urânia Munzanzu
  • Tsuru, de Pedro Anias (BA)
  • Baile de Miriti, de Emily Cristiane (PA)
  • Guardiões da Cobra Grande, de Yago de Almeida (PA)
  • No Início do Mundo, de Camilla Osório de Castro (CE)
  • O Enigma do Tempo, de Anderson Lister (SP)

Às 16h, será exibido Um Olhar Inquieto: O Cinema de Jorge Bodanzky, de Liliane Maia e Jorge Bodanzky. O documentário recupera registros de 1973 do cineasta na Amazônia e explora sua trajetória e os mistérios da região.

O encerramento acontece às 18h com A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo (DF), que narra a amizade de duas meninas em um hospital durante as férias.

Cerimônia de premiação

Foto: Divulgação

A cerimônia inicia às 20h30 no Teatro Amazonas. Os filmes da Mostra Amazônia concorrem a prêmios como:

  • Prêmio Especial do Júri
  • Melhor Direção
  • Melhor Atuação (dois prêmios)
  • Melhor Roteiro
  • Melhor Direção de Fotografia
  • Melhor Montagem
  • Melhor Direção de Arte
  • Melhor Som
  • Melhor Maquiagem
  • Melhor Figurino
  • Melhor Filme (pelo júri, público e júri jovem)

Para as mostras Outros Nortes e Olhar Panorâmico, serão entregues Menção Honrosa do Júri e Melhor Filme pelo júri e pelo público. O júri é composto por críticos do Cine Set.

