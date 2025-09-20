O Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte 2025 encerra neste domingo (21) após cinco dias de atividades gratuitas, incluindo sessões de curtas e longa-metragens no Teatro Amazonas, debates e oficinas no Centro Cultural Palácio Rio Negro, Teatro Gebes Medeiros, Palacete Provincial e Galeria do Largo, no centro de Manaus.
O evento, referência no Norte do País, conta com três mostras competitivas: Amazônia, Outros Nortes e Olhar Panorâmico, além da mostra não-competitiva Olhinho, voltada para o público infantojuvenil, e filmes convidados. Em 2025, o festival recebeu 832 filmes inscritos.
Programação infantil e sessões especiais
Às 14h30, a primeira sessão é para crianças a partir de 4 anos, com a mostra Olhinho. Estão confirmados os filmes:
- As Joias de Oxum, de Urânia Munzanzu
- Tsuru, de Pedro Anias (BA)
- Baile de Miriti, de Emily Cristiane (PA)
- Guardiões da Cobra Grande, de Yago de Almeida (PA)
- No Início do Mundo, de Camilla Osório de Castro (CE)
- O Enigma do Tempo, de Anderson Lister (SP)
Às 16h, será exibido Um Olhar Inquieto: O Cinema de Jorge Bodanzky, de Liliane Maia e Jorge Bodanzky. O documentário recupera registros de 1973 do cineasta na Amazônia e explora sua trajetória e os mistérios da região.
O encerramento acontece às 18h com A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo (DF), que narra a amizade de duas meninas em um hospital durante as férias.
Cerimônia de premiação
A cerimônia inicia às 20h30 no Teatro Amazonas. Os filmes da Mostra Amazônia concorrem a prêmios como:
- Prêmio Especial do Júri
- Melhor Direção
- Melhor Atuação (dois prêmios)
- Melhor Roteiro
- Melhor Direção de Fotografia
- Melhor Montagem
- Melhor Direção de Arte
- Melhor Som
- Melhor Maquiagem
- Melhor Figurino
- Melhor Filme (pelo júri, público e júri jovem)
Para as mostras Outros Nortes e Olhar Panorâmico, serão entregues Menção Honrosa do Júri e Melhor Filme pelo júri e pelo público. O júri é composto por críticos do Cine Set.
