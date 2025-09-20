Cinema da Amazônia

Cinema da Amazônia celebra obras locais e nacionais em cinco dias de atividades gratuitas

O Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte 2025 encerra neste domingo (21) após cinco dias de atividades gratuitas, incluindo sessões de curtas e longa-metragens no Teatro Amazonas, debates e oficinas no Centro Cultural Palácio Rio Negro, Teatro Gebes Medeiros, Palacete Provincial e Galeria do Largo, no centro de Manaus.

O evento, referência no Norte do País, conta com três mostras competitivas: Amazônia, Outros Nortes e Olhar Panorâmico, além da mostra não-competitiva Olhinho, voltada para o público infantojuvenil, e filmes convidados. Em 2025, o festival recebeu 832 filmes inscritos.

Programação infantil e sessões especiais

Às 14h30, a primeira sessão é para crianças a partir de 4 anos, com a mostra Olhinho. Estão confirmados os filmes:

As Joias de Oxum, de Urânia Munzanzu

Tsuru, de Pedro Anias (BA)

Baile de Miriti, de Emily Cristiane (PA)

Guardiões da Cobra Grande, de Yago de Almeida (PA)

No Início do Mundo, de Camilla Osório de Castro (CE)

O Enigma do Tempo, de Anderson Lister (SP)

Às 16h, será exibido Um Olhar Inquieto: O Cinema de Jorge Bodanzky, de Liliane Maia e Jorge Bodanzky. O documentário recupera registros de 1973 do cineasta na Amazônia e explora sua trajetória e os mistérios da região.

O encerramento acontece às 18h com A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo (DF), que narra a amizade de duas meninas em um hospital durante as férias.

Cerimônia de premiação

Foto: Divulgação

A cerimônia inicia às 20h30 no Teatro Amazonas. Os filmes da Mostra Amazônia concorrem a prêmios como:

Prêmio Especial do Júri

Melhor Direção

Melhor Atuação (dois prêmios)

Melhor Roteiro

Melhor Direção de Fotografia

Melhor Montagem

Melhor Direção de Arte

Melhor Som

Melhor Maquiagem

Melhor Figurino

Melhor Filme (pelo júri, público e júri jovem)

Para as mostras Outros Nortes e Olhar Panorâmico, serão entregues Menção Honrosa do Júri e Melhor Filme pelo júri e pelo público. O júri é composto por críticos do Cine Set.

