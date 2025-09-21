ONU

Anúncio inédito entre países do G7 pode abrir caminho para posição conjunta na ONU

O Reino Unido anunciou neste domingo (21) o reconhecimento do Estado da Palestina, após Israel não cumprir condições, incluindo um cessar-fogo, na guerra em Gaza, que já dura quase dois anos.

“Hoje, para reavivar a esperança de paz para os palestinos e israelenses, e uma solução de dois Estados, o Reino Unido reconhece formalmente o Estado da Palestina”, disse o primeiro-ministro Keir Starmer em publicação no X.

Canadá e Austrália também reconhecem Palestina

Além do Reino Unido, Canadá e Austrália reconheceram oficialmente a Palestina neste domingo. Outros países, como a França, devem adotar a mesma posição ainda nesta semana, durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York.

A decisão é inédita entre países do G7 e alinha Reino Unido, Canadá e Austrália a mais de 140 nações, incluindo o Brasil.

A medida tem forte peso simbólico, já que o Reino Unido foi peça central na criação de Israel como Estado moderno após a Segunda Guerra Mundial e, desde então, se manteve como aliado próximo.

Em julho, Starmer havia emitido um ultimato a Israel, afirmando que reconheceria um Estado palestino caso não houvesse avanços para encerrar a “situação terrível” em Gaza.

Reações internacionais

Husam Zomlot, chefe da Missão Palestina em Londres, classificou a decisão como um “reconhecimento há muito esperado”.

“Não se trata da Palestina, mas do cumprimento de uma responsabilidade solene pelo Reino Unido. Isso marca um passo irreversível em direção à justiça, à paz e à correção de erros históricos”, afirmou em comunicado.

Condições não cumpridas por Israel

Entre os pontos exigidos por Starmer em julho estavam:

cessar-fogo com o Hamas;

entrada de mais ajuda humanitária em Gaza;

garantia de que não haveria anexação da Cisjordânia;

compromisso com um processo de paz para a solução de dois Estados.

Contudo, segundo o vice-primeiro-ministro britânico, David Lammy, o cenário se deteriorou.

“Desde aquele anúncio em julho, na verdade, com o ataque ao Catar, um cessar-fogo neste momento está em frangalhos, e as perspectivas são sombrias”, disse.

Pressão interna sobre o governo britânico

Starmer enfrenta pressão dentro do próprio partido devido ao alto número de mortos em Gaza e às imagens de crianças famintas, que têm gerado forte comoção internacional.

Leia mais: Sine Manaus abre 317 vagas de emprego nesta segunda-feira