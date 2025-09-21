Carnaval 2026

Influenciadora assume posto no Carnaval 2026 e fala sobre comparações com Paolla Oliveira, além de lançar perfume inspirado na escola

Virginia Fonseca foi coroada rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval de 2026, em cerimônia realizada na quadra da escola, em Duque de Caxias (RJ), no sábado (20). A influenciadora conversou com a coluna Fábia Oliveira, falou sobre o momento e reagiu às comparações com Paolla Oliveira, que deixou o cargo.

“Eu tô muito feliz, muito grata! Sinto que a ansiedade passou… Foram meses ansiosa, meses pensando nesse dia, então eu estou muito empolgada. Quero entregar meu máximo”, declarou.

Dedicação ao samba no pé

Virginia ressaltou que está determinada a evoluir no samba até o desfile.

“Tenho muito pra aprender ainda até fevereiro e estou empenhada pra isso. Quero chegar na Sapucaí com muito samba no pé, com felicidade, entregando sorrisão… E também aqui na Grande Rio, com a comunidade, que me receberam tão bem e eu quero retribuir o carinho”, disse.

Comparações com Paolla Oliveira

Em entrevista à coluna Fábia Oliveira, Virginia também comentou sobre as comparações com Paolla Oliveira, ex-rainha da escola.

“Sobre a Paolla… Maravilhosa! Eu acredito que tenha comparações, mas são comparações que pra gente não faz sentido nenhum. Eu não vejo assim… Claro que vir após Paolla Oliveira é uma baita responsabilidade, é indiscutível. Mas não acho que é uma comparação porque ninguém vai pegar o lugar da Paolla, ela é insubstituível, vai estar aqui sempre presente, ela ama a comunidade, ama a Grande Rio. Deusa, maravilhosa, minha inspiração”, afirmou.

Perfume inspirado na Grande Rio

Virginia ainda revelou que sua marca, a Wepink, lançará um perfume especial inspirado na escola de samba.

“Ainda não lançamos, mas vamos lançar um perfume VF Grande Rio, vocês não perdem por esperar… Fragrância maravilhosa, embalagem pensada na Grande Rio, tudo incrível”, declarou.

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais: Virginia Fonseca surge de biquíni na Espanha e Vini Jr. reage com curtida