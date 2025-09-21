propostas

Ato começou no Centro neste domingo (21) e faz parte de mobilização nacional contra propostas em debate no Congresso

Manifestantes ocuparam as ruas do Centro de Manaus na manhã deste domingo (21) em ato contra a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e a polêmica “PEC da Blindagem”.

Segundo os participantes, a proposta de emenda pode limitar investigações e dificultar a punição de políticos, enquanto a anistia beneficiaria condenados pelos atos golpistas de 2023.

O protesto começou às 8h, com concentração na faixa liberada da avenida Getúlio Vargas. Em seguida, os manifestantes seguiram em caminhada para distribuir panfletos nas avenidas Sete de Setembro e Eduardo Ribeiro, até a rua 24 de Maio.

Atos simultâneos em praças

A programação também incluiu, às 9h, duas concentrações simultâneas: uma na Praça da Polícia, com carro de som para discursos, e outra na Praça da Saudade, na rua Ramos Ferreira.

O ato faz parte de uma mobilização nacional, com manifestações em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Natal.

Contexto político

As manifestações acontecem após a aprovação do regime de urgência para a tramitação do Projeto de Lei (PL) 2162/2023, que concede anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.

No mesmo contexto, a chamada PEC da Blindagem, que cria barreiras para investigações envolvendo congressistas, segue agora para análise no Senado.

De acordo com os organizadores, a mobilização tem caráter pacífico, com orientação para que os participantes permaneçam nas áreas de concentração. As atividades incluem panfletagem ao longo do trajeto e discursos nas praças, reforçando o posicionamento contrário às medidas em discussão no Congresso.

