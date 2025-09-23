Obras

O prefeito de Manaus, David Almeida, iniciou a semana com uma série de visitas técnicas a importantes obras em andamento na capital. Na manhã desta segunda-feira (22/9), ele esteve no futuro Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) e Casa de Passagem, no Centro, e seguiu para o bairro Aleixo, na Zona Sul, onde vistoriou a construção da nova base central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) porte 4.

Durante a primeira visita, David Almeida esteve acompanhado do subsecretário operacional de Gestão da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Nildo Mello. Já nas agendas voltadas à saúde, participaram o subsecretário de Gestão da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Djalma Coelho, e o subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento da Semsa, Nagib Salem.

O prefeito destacou que as obras representam avanços concretos em áreas prioritárias da sua gestão, como assistência social, saúde de urgência e atenção primária.

“Estamos visitando aquilo que está se transformando no primeiro Centro Pop e também em uma Casa de Passagem, que é muito mais que um albergue. Será um lugar para acolher, cuidar e oferecer dignidade às pessoas em situação de rua. Nossa meta é entregar este espaço, junto com a praça dos Remédios restaurada, no dia 24 de outubro, como um presente à cidade de Manaus”, afirmou David Almeida.

O subsecretário da Semasc, Nildo Mello, ressaltou a importância da obra para ampliar a rede de acolhimento da cidade. “O Centro Pop e a Casa de Passagem vão fortalecer a política de redução de danos e de reinserção social, garantindo dignidade e novas oportunidades para as pessoas em situação de rua”.

No bairro Aleixo, o chefe do Executivo municipal acompanhou o avanço da construção da nova base central do Samu, que pela primeira vez contará com sede própria em Manaus. O espaço terá 1.600 metros quadrados de área construída e está sendo viabilizado por meio de emenda parlamentar do ex-deputado federal Marcelo Ramos, com contrapartida da Prefeitura de Manaus.

“Esta será a primeira sede própria do Samu em Manaus, com estrutura moderna que vai melhorar ainda mais o atendimento de urgência e salvar vidas. Estamos avançando para entregar esta obra à população o quanto antes”, afirmou o prefeito.

O subsecretário de Gestão da Saúde da Semsa, Djalma Coelho, complementou. “A base própria do Samu vai modernizar a estrutura de atendimento de urgência e salvar ainda mais vidas em Manaus”.

Em seguida, o prefeito vistoriou a UBS porte 4, que já alcança 80% de execução. O investimento é de R$ 5,5 milhões, sendo R$ 1,5 milhão de emenda do senador Eduardo Braga e R$ 4 milhões de recursos próprios da Prefeitura de Manaus.

“Com a UBS porte 4, vamos ampliar a atenção primária e aproximar a saúde da população, oferecendo mais conforto e qualidade no atendimento”, acrescentou David Almeida.

O subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento da Semsa, Nagib Salem, reforçou. “A UBS porte 4 vai fortalecer a atenção primária, desafogar outros serviços e aproximar a saúde da população”.

As três obras fazem parte dos eixos de desenvolvimento social e urbano da gestão, que trabalha de forma integrada para ampliar os serviços de acolhimento, modernizar a rede de urgência e emergência e expandir a cobertura da atenção primária à população manauara.

