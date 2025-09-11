Ação

Força Aérea Brasileira e Polícia Federal atuaram em ação integrada contra ilícitos transnacionais.

Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou nesta quarta-feira (10) uma aeronave bimotor que ingressou de forma não autorizada no espaço aéreo brasileiro, proveniente da Venezuela. O piloto não obedeceu às determinações da Defesa Aérea, desceu próximo à copa das árvores e lançou a aeronave nas águas da represa de Balbina, em Presidente Figueiredo, no Amazonas.

A ação foi coordenada pelo Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) em parceria com a Polícia Federal (PF).

O avião, modelo Beechcraft 58 Baron, prefixo PR-DCS, foi detectado pelos radares por volta das 9h (horário de Brasília).

Caças A-29 Super Tucano foram acionados para executar os protocolos de policiamento do espaço aéreo. Eles realizaram reconhecimento visual, interrogação e ordem para mudança de rota.

Após a queda, equipes da Polícia Federal, transportadas em um helicóptero Bell 412, realizaram as Medidas de Controle no Solo (MCS). No interior do avião foram encontrados aproximadamente 380 quilos de skunk.

Operação Ágata Ostium e combate ao crime

A interceptação faz parte da Operação Ágata Ostium, integrante do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF). A iniciativa reforça a cooperação entre a FAB e órgãos de segurança pública no combate a ilícitos transnacionais e na proteção da soberania do espaço aéreo brasileiro.

