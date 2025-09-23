Desenvolvimento

Revitalização pode ser feita sem causar impactos à floresta

Expedições realizadas pelo deputado estadual João Luiz (Republicanos) e por especialistas em meio ambiente na BR-319 constataram que é possível revitalizar a rodovia federal sem causar impactos significativos à floresta amazônica. Os resultados do trabalho científico foram apresentados pelo parlamentar na manhã de ontem, no auditório Cónego Azevedo, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). O estudo também resultou na publicação de um artigo na revista científica Gestão e Conhecimento.

Durante a apresentação, João Luiz destacou dados que, segundo ele, contradizem o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Lei Ambiental nº 15.190/25. De acordo com o deputado, a decisão do Executivo federal representa mais um obstáculo à repavimentação da BR-319.

“As expedições subsidiaram a elaboração de um artigo científico que demonstra que o veto à Lei Ambiental é uma falácia promovida pela ministra Marina Silva. Ela se posiciona contra o desenvolvimento do Amazonas e contra a população que aqui vive”, afirmou João Luiz.

O professor doutor em Geografia da Faculdade La Salle, Jonathan Felix Ribeiro Lopes, elogiou a iniciativa e destacou a importância do estudo.

“O ponto central é justamente demonstrar que há alternativas para revitalizar a rodovia de forma sustentável, assegurando o direito de ir e vir da população do nosso estado em todo o território nacional”, explicou.

(*) Com informações da assessoria