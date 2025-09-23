Parintins

Boi Caprichoso inicia venda de ingressos para comemorar 112 anos com shows e atrações especiais.

O Boi Caprichoso, maior campeão do Festival de Parintins na última década, já iniciou a venda de ingressos para a comemoração dos seus 112 anos, marcada para o dia 18 de outubro, no Curral Zeca Xibelão, em Parintins.

A comercialização começou na manhã desta terça-feira (23), e está sendo realizada presencialmente no curral, das 9h às 12h e das 15h às 18h, conforme informou o diretor de eventos, Willian Muniz.

Os camarotes já estão esgotados, e a organização alerta que restam poucas mesas disponíveis. Confira os valores dos demais ingressos:

• Pista (Sócio): R$ 10,00

• Pista (não sócio): R$ 15,00

• Vip: R$ 30,00

• Extra-Vip: R$ 50,00

• Mesa: R$ 180,00

A festa contará com uma programação especial, incluindo os itens oficiais e a participação do Grupo Azul e Branco, Canto Parintins, Banda Caprichoso, Marujada de Guerra, Raça Azul, Troup e CDC.

Foto: Divulgação

