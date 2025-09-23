Liberação

Manoel Gomes da Silva é natural de Rio Branco (AC);

O Instituto Médico Legal (IML) solicita aos familiares de Manoel Sebastião Gomes da Silva, de 60 anos, que compareçam à sede do Instituto para o reconhecimento e liberação do corpo. O idoso veio a falecer por causas naturais.

Conforme o prontuário, Manoel deu entrada no IML na segunda-feira (22/09), vindo do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto. Sua identificação foi realizada por meio do exame de confronto necropapiloscópico, que compara as digitais com registros civis.

A identificação foi conduzida por peritos do IML em conjunto com especialistas do Instituto de Identificação do Amazonas Aderson Conceição de Melo (IIACM).

O IML reforça que os corpos aguardam reconhecimento por familiares por até 30 dias. Após esse prazo, são sepultados como não identificados na capital.

A liberação do corpo só pode ser feita por familiares, que devem procurar o setor de Coordenação Operacional da instituição da instituição, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 3216-6040.

O Instituto Médico Legal está localizado na Avenida Noel Nutels, nº 300, bairro Cidade Nova 2, zona norte de Manaus.

