Acidente provocou desvio no trânsito na zona Centro-Sul de Manaus; poste atingido corre risco de desabamento.

Um caminhão baú colidiu com um poste de energia na manhã desta quarta-feira (24), na avenida Efigênio Salles, nas proximidades do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), sentido Bola do Coroado, na zona Centro-Sul de Manaus. O acidente causou transtornos no trânsito e deixou a região parcialmente interditada.

Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle do caminhão após o estouro de um dos pneus. O veículo bateu no poste e ficou parcialmente destruído. Um ajudante que estava na cabine ficou preso após o impacto. Equipes de resgate socorreram os dois ocupantes e os encaminharam a uma unidade hospitalar.

Motoristas que passavam pelo local registraram imagens do acidente e da situação crítica da via. O poste atingido corre risco de desabamento, o que levou à interdição parcial do trecho.

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informou que o trânsito no sentido Bola do Coroado foi desviado para a avenida Via Láctea, no conjunto Morada do Sol. Agentes do IMMU estão no local para orientar os condutores.

A concessionária de energia também atua na ocorrência para restabelecer a segurança na via. A Prefeitura pediu compreensão aos motoristas e orientou que, se possível, evitem a região até a conclusão dos trabalhos.

Equipes da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) e de outros órgãos de segurança prestaram apoio para controlar o tráfego e garantir a segurança no local.

