Tragédia

Acidente aconteceu durante a gravação de um documentário na zona rural de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. As causas ainda são investigadas.

Um acidente aéreo matou quatro pessoas na noite de terça-feira (23), na zona rural de Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Entre as vítimas está o renomado arquiteto chinês Kongjian Yu, considerado um dos maiores nomes da arquitetura mundial.

O avião de pequeno porte caiu ao lado da pista da Fazenda Barra Mansa, ponto turístico que já serviu como locação da novela Pantanal, da TV Globo. As autoridades ainda investigam as causas do acidente. Até a última atualização, a administração da fazenda não havia se manifestado.

As vítimas foram:

Marcelo Pereira de Barros , piloto e dono da aeronave;

, piloto e dono da aeronave; Kongjian Yu , arquiteto chinês reconhecido globalmente;

, arquiteto chinês reconhecido globalmente; Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz , cineasta e documentarista;

, cineasta e documentarista; Rubens Crispim Jr., diretor, fotógrafo e documentarista.

Kongjian Yu havia participado da Bienal de Arquitetura em São Paulo e viajou ao Pantanal para conhecer a região como parte de uma missão profissional. Ele e Ferraz estavam produzindo um documentário sobre as “cidades-esponja”, conceito que o arquiteto criou para enfrentar enchentes urbanas.

Kongjian Yu, além de arquiteto, era professor na Universidade de Pequim e fundador do escritório Turenscape, referência global em arquitetura paisagística. Ele atuava como consultor do governo chinês e projetou soluções sustentáveis para mais de 70 cidades, aplicando métodos baseados na natureza para gerenciar a água urbana. Era doutor por Harvard e formado pela Universidade Florestal de Beijing.

Luiz Ferraz dirigia documentários desde 2007 pela Olé Produções e outras produtoras. Entre seus trabalhos mais recentes estão a série indicada ao Emmy Internacional Dossiê Chapecó (WBD/HBO) e To Win or To Win, sobre o Al Nassr FC, para o grupo MBC/Shahid. Também dirigiu Paisagem Concreta, sobre o arquiteto Álvaro Siza, e a série Algo no Espaço, sobre escultores brasileiros.

Rubens Crispim Jr., nascido em São Paulo, formou-se em Artes Plásticas pela ECA-USP. Dirigiu e fotografou documentários e filmes de arte para canais como Discovery Channel, National Geographic, Arte 1, Globo e TV Cultura. Fundador da produtora Poseídos, dirigiu Segue o Baile Bixiga 70, exibido no Canal Brasil e em plataformas como Amazon Prime. Também coordenou o audiovisual da organização Amigos da Arte e documentou exposições da Pinacoteca de São Paulo entre 2021 e 2023.

Marcelo Pereira de Barros, piloto e morador de Aquidauana, prestava serviços de táxi aéreo na região do Pantanal e da Serra da Bodoquena. Amigos destacam sua experiência em voos locais. Marcelo deixa dois filhos.

Leia mais

FAB intercepta avião do Peru em Tefé no Amazonas