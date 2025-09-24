Expansão

Para especialistas, a área se consolidou como um dos segmentos mais promissores da advocacia contemporânea

O Direito Bancário tem ganhado relevância nos últimos anos diante do aumento de demandas relacionadas a juros abusivos, contratos e fraudes no sistema financeiro. Para especialistas, a área se consolidou como um dos segmentos mais promissores da advocacia contemporânea, em um contexto marcado pela digitalização dos serviços financeiros e pelo crescimento de litígios entre consumidores e instituições bancárias.

De acordo com a advogada especialista em direito bancário e idealizadora da formação e do Instituto de Direito e Perícia Bancária do Amazonas, Cristiane Quirino, que atua há anos com foco nessa especialidade, reafirma a necessidade de prática e estudos técnicos.

“O Direito Bancário é uma área com alta demanda, e a especialização permite honorários recorrentes, além de abrir um vasto campo de atuação em um mercado que carece de profissionais com expertise prática”, observa.

A profissional conta que, após realizar quatro edições presenciais de imersão, foi convidada por colegas a expandir o formato para o ambiente digital. “O convite me motivou a criar cursos, mentorias e consultorias online, o que me proporcionou a oportunidade de me conectar e colaborar com advogados de diferentes estados”, relata.

As inscrições para a Imersão em Direito Bancário na Prática já estão abertas. O curso, que inicia no dia 22 de setembro em formato de Ensino à Distância, traz uma proposta inovadora: oferecer aulas com disponibilidade por um ano. Inscreva-se aqui: https://abrir.link/BGAmw.

Um dos diferenciais trabalhados por Cristiane é o método que ela chama de “método Lupa”, que consiste em examinar minuciosamente a documentação financeira dos clientes para identificar possíveis cobranças indevidas. A prática, segundo ela, “permite resultados mais efetivos, maximizando o valor das restituições e reduzindo significativamente os riscos de improcedência nas ações”.

Além da teoria, a formação também se apoia em casos práticos, análise de documentos e elaboração de peças processuais, buscando aproximar os participantes das situações enfrentadas no dia a dia da advocacia. O projeto conta ainda com a participação do perito bancário Henrique Araújo em workshops e estudos de caso.

Para Cristiane, o movimento de especialização nesta área tende a se intensificar. “A evolução do Direito Bancário nos próximos anos será marcada por uma transformação acelerada, impulsionada pela tecnologia e pela proteção de dados do consumidor. A especialização, neste momento, é uma necessidade estratégica para o profissional que busca relevância e destaque no mercado”, conclui.

