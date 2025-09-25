Evento

Ação reforça conscientização sobre a doação de órgãos e salva vidas na região Norte.

O Hospital Delphina Aziz, referência em alta complexidade na região Norte, promoveu, nesta quarta-feira (24/9), um evento especial em atenção ao Dia Nacional de Sensibilização sobre a Doação de Órgãos. Com o tema “Doe Órgãos, doe vida!”, a iniciativa reforça a importância da conscientização sobre esse ato que transforma vidas e representa esperança para milhares de pessoas que aguardam por um transplante.

Participação de autoridades e profissionais

O encontro contou com representantes da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-RCP), da Central Estadual de Transplantes, além de gestores, profissionais de saúde e colaboradores do Complexo Hospitalar Zona Norte (CHZN).

Durante a programação, foram promovidas reflexões, trocas de experiências e debates sobre a importância de fortalecer a cultura da doação de órgãos no Amazonas. Ao final, os convidados se reuniram na área externa para a soltura de balões verde e branco, simbolizando a data.

Mobilização social e conscientização

Organizado em parceria com a Opy Health, o evento destacou o papel fundamental da informação e da mobilização social para incentivar famílias a dizer “sim” à doação.

O Hospital Delphina Aziz, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), segue como referência em transplantes e ações de incentivo à doação, promovendo diálogo com a comunidade e fortalecendo a responsabilidade coletiva sobre o tema.

Leia mais:

Shopping de Manaus recebe Vampirão em Campanha de doação de sangue